Šilovs atzīmējas ar izcilu epizodi, bet ielaiž četras ripas zaudējumā

Latvijas hokeja vārtsargs Artūrs Šilovs pēc ilgāka pārtraukuma atgriezās vārtos, taču viņa pārstāvētā Amerikas hokeja līgas (AHL) vienība Ebotsfordas "Canucks" piedzīvoja zaudējumu.

"Canucks" komanda savā laukumā ar rezultātu 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) piekāpās Beikersfīldas "Condors" vienībai.

Šilovs savas komandas vārtus sargāja visas 60 minūtes, spējot atvairīt 27 no 31 pretinieku metiena. Hokejists spēlēja pirmo reizi kopš 12. decembra. Savukārt spēli vārtos viņš nebija sācis kopš 27. novembrī aizvadīta mača.

Spēles pirmās trešdaļas izskaņā vārtsargs atzīmējās ar lielisku epizodi, liedzot pretiniekiem ar atkārtotiem metieniem raidīt ripu pustukšos vārtos.

Artie Silovs had some huge saves in the first period for the #AbbyCanucks!

None were bigger than this beauty near the end of the frame to keep it a 1️⃣-goal game. pic.twitter.com/ARj5LHog3v