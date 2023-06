Šilovs balsojumā par IIHF sezonas labāko spēlētāju piekāpjas tikai supertalantam Bedārdam

Latvijas hokeja izlases vārtsargs Artūrs Šilovs Starptautiskā Hokeja federācijas (IIHF) 2022./2023.gada sezonas balsojumā par labākā spēlētāja titulu piekāpās tikai talantīgajam uzbrucējam no Kanādas Konoram Bedārdam, kuru šogad Nacionālās hokeja līgas (NHL) draftā izvēlēsies ar pirmo numuru.

Uz IIHF sezonas labākā spēlētāju balvu kandidēja hokejisti, kuri aizvadītajā sezonā ir spēlējuši pasaules hokeja čempionātā, pasaules U-20 vai pasaules U-18 čempionātā, kā arī savos klubos devušies laukumā valstu augstākajās līgās.

Bedārds Kanādas izlases sastāvā uzvarēja 2021. gada pasaules U-18 čempionātā, kā arī veicināja kanādiešu triumfu aizvadītajos divos U-20 čempionātos. Vēl 17 gadus vecais Bedārds šogad Rietumu hokeja līgas (WHL) čempionātā 57 spēlēs guva 71 vārtus un izdarīja 72 rezultatīvas piespēles. Jau pirms NHL drafta zināms, ka viņš tiks izvēlēts ar pirmo numuru un nonāks Čikāgas "Blackhawks" komandas rīcībā.

Bedārds balsojumā saņēma 31,8% balsu, bet otrajā vietā ierindojās Latvijas hokeja izlases vārtsargs Artūrs Šilovs, kurš saņēma 19,6% balsu. Trešajā vietā ierindojās Šveices izlases leģenda Andress Ambīls ar 19,2% balsu, bet Morics Zaiders bija ceturtajā vietā (14,3%). Cits kanādietis Adams Fantili tika pie 11,9% balsīm, vācietis Džons Peterka - 2,1%, bet par Dominiku Kubāliku nobalsoja tikai 1% balsotāju.

Šilovs bija viens no Latvijas izlases līderiem, kas palīdzēja valstsvienībai vēsturiski izcīnīt bronzas medaļas pirmo reizi Latvijas vēsturē. Pasaules čempionāta pirmajā spēlē pret Kanādas valstsvienību Latvijas vārtos stājās Ivars Punnenovs, bet jau piektajā minūtē pēc ielaistajiem diviem vārtiem viņa vietā laukumā devās Šilovs. Visu atlikušo laiku – deviņās spēlēs un praktiski trijos periodos – Latvijas vārtus neaizstājami sargāja Šilovs. Viņš atvairīja 258 no 280 metieniem, vidēji mačā ielaižot 2,20 ripas un atvairot 92,14% metienu. Šilovs bija vienīgais no TOP 10 vārtsargiem, kurš sargāja savas valstsvienības vārtus praktiski visos mačos.

Šilovs aizvadītajā sezonā aizvadīja piecas spēles NHL, palīdzot Vankūveras "Canucks" izcīnīt trīs uzvaras.