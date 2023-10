Šilovs negaidīti izsaukts atpakaļ uz NHL

Latvijas izlases vārtsargs Artūrs Šilovs saņēmis negaidītu izsaukumu uz Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandu Vankūveras "Canucks".

Vien pirms pāris dienām Šilovs tika aizsūtīts uz Vankūveras komandas farmklubu Amerikas Hokeja līgā (AHL) Ebotsfordas "Canucks", jaunajai sezonai turpinot gatavoties tur.

Vankūvera šobrīd aizvada pirmssezonas treniņnometni un pirmo divu vārtsargu lomas ir uzticētas Tečeram Demko un Keisijam Desmitam, tāpēc 22 gadus vecā latvieša atgriešanās Vankūveras apcirkņos šķiet negaidīta.

General Manager Patrik Allvin has announced that the #Canucks have made the following roster updates: pic.twitter.com/ZVxkDXMi0K