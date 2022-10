Šilovs nosūtīts uz Vankūveras 'Canucks' fārmklubu

Latviešu vārtsargs Artūrs Šilovs atskaitīts no Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Vankūveras "Canucks" treniņnometnes un sezonu sāks fārmklubā.

Šilovs no treniņnometnes atskaitīts ar vēl 12 citiem hokejistiem. Latvietis nosūtīts uz Amerikas Hokeja līgas (AHL) komandu Ebotsfordas "Canucks".

Latvijas izlases vārtsargs piedalījās tikai vienā Vankūveras komandas pārbaudes spēlē - septembra izskaņā neveiksmē ar 3:4 pret Sietlas "Kraken" viņš laukumā devās trešajā trešdaļā un atvairīja astoņus no 11 metieniem, zaudējumu piedzīvojot pagarinājumā.

Collin Delia, Arturs Silovs, and Mike DiPietro all sent down to Abbotsford.

Spencer Martin is the NHL team’s backup. https://t.co/WEpwqgt4Ic