Šilovs pēc vienas NHL pārbaudes spēles uz soliņa atgriezies AHL

Latviešu vārtsargs Artūrs Šilovs no Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Vankūveras "Canucks" atgriezies Amerikas Hokeja līgā (AHL), kur turpinās gatavoties jaunajai sezonai.

Šilovs negaidītu izsaukumu uz Vankūveru saņēma trešdien, kaut gan vien pirms pāris dienām bija nosūtīts uz fārmklubu Ebotsfordas "Canucks". Tiesa, latvietis pirmajā komandā arī pavadīja tikai īsu brīdi, pasēžot uz rezervistu soliņa pārbaudes spēlē pret Sietlas "Kraken" un pēc tam dodoties atpakaļ uz AHL.

General Manager Patrik Allvin has announced that the #Canucks have made the following roster updates: pic.twitter.com/QvSiIyqI7s