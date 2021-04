Sorokins: pirms spēles puišiem teicu, ka šī ir jūsu dzīves svarīgākā spēle

Latvijas U-18 hokeja izlases galvenais treneris Oļegs Sorokins pēc cienīgi aizvadītas spēles pret hokeja dzimtenes Kanādas vienaudžiem neslēpa, ka viņa vadītā komanda koncentrējusies un hokejisti izpildījuši spēles plānu.

Latvijas U-18 izlase trešdien ASV, Teksasā, pasaules čempionāta otrajā spēlē ar 2:4 zaudēja kanādiešiem, kuri pirms tam ar 12:1 sagrāva Zviedriju. Latvijas izlases vārtos teicami darbojās Kārlis Mežsargs, kurš atvairīja 48 no 52 pretinieku metieniem.

"Nevar būt apmierināts ar zaudējumu, vienmēr gribas uzvarēt. Puiši bija lieliski, mēs spēlējām labi, laikam šodien vienkārši nebija mūsu diena," uzskata Mežsargs, kurš citēts Latvijas Hokeja federācijas (LHF) mājaslapā internetā. "Mums bija sapulce, kurā runājām par Kanādas spēli pret Zviedriju, bet mēs uz to nekoncentrējāmies. Tā bija viņu spēle pret Zviedriju. Mums bija sava jauna spēle pret Kanādu un iepriekšējo spēļu rezultāti mūs nesatrauca - koncentrējāmies uz savu spēli."

Viņam piekrīt vienu vārtu autors Anrī Ravinskis. "Bija diezgan skumīgi, ka zaudējām, bet mēs spēlējām labi. Aizvadījām labu spēli aizsardzības zonā. Mums nebija tik daudz metienu pa vārtiem kā Kanādai, bet mēs izmantojām savas iespējas. Mēs nedomājām par vakardienu un tās notikumiem, koncentrējāmies šodienas spēlei. Vakardienas spēles rezultāts mūs nesatrauca."

Sorokins atklāja, ka pirms spēles bija plānots video seminārs par Kanādas spēli pret zviedriem, tomēr graujošā uzvara likusi mainīt planus.

"Es nevarētu būt vēl lepnāks par to kā puiši šodien spēlēja, kā viņi upurējās un tajā pat laikā darīja daudz labu lietu, pieturoties pie spēles plāna. Es domāju, ka mums bija diezgan daudz iespēju šajā spēlē, ja vēršam uzmanību, ka spēlējām pret Kanādu, kura ir viena no top komandām visā pasaulē," savus puišus slavēja Sorokins. "Pirms šīs spēles pret Kanādu un pirms tika aizvadīta Kanādas – Zviedrijas spēle, mums bija paredzēta video sapulce, kurā caurskatītu pretinieku spēles momentus, taču pēc tik daudziem vārtiem mēs vairs negribējām uz to skatīties. Manā trenera un arī spēlētāja karjerā mums ir bijušas lieliskas spēles pret Kanādu un dažreiz tā ir vienkārši viena spēle konkrētajā brīdī. Šodien puišiem teicu, ka šī ir Jūsu dzīves svarīgākā spēle un Jums jāparāda, uz ko esiet spējīgi, un viņi to arī izdarīja."

Pēc spēles ar Kanādu Latvijas U-18 izlasei nākamajā dienā jātiekas ar Baltkrieviju. 1.maijā grupu turnīru Latvijas valstsvienība noslēgs ar spēli pret Zviedriju.

Čempionāts elites divīzijā noris ar desmit komandu līdzdalību, kas sadalītas divās apakšgrupās. Pēc pamatturnīra noslēguma ceturtdaļfinālā iekļūs katras grupas četras spēcīgākās komandas. Ceturtdaļfinālā savā starpā tiksies A grupas uzvarētāja un B grupas ceturtās vietas ieguvēja, B apakšgrupas līdervienība spēkosies ar vājāko A grupas komandu, bet otrās vietas ieguvēja tiksies ar otras grupas trešajā pozīcijā esošo izlasi.

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, šoreiz turnīra vājākajai komandai nebūs jāpamet elites divīzija.