Startējis Eiropā lielākais jauniešu hokeja turnīrs 'Riga Hockey Cup'

Piektdien, 31. martā, sācies Riropā lielākais bērnu un jauniešu hokeja turnīrs "Riga Hockey Cup", kas mēneša laikā pulcēs vairākus simtus jauno hokeja censoņu.

Eiropā lielākais bērnu un jauniešu hokeja turnīrs "Riga Hockey Cup" šogad Rīgā pulcēs 207 komandas no 19 valstīm, tostarp, gandrīz visas hokeja skolas Latvijā un vairākas Eiropā zināmas jauniešu komandas, piemēram, zviedru "AIK" un "Top Speed Hockey". Trīs vecuma grupu komandām turnīrā būs īpaši liela konkurence – U11 ar 30 komandām, U13 ar 32 komandām un U15 ar 30 komandām.

No 31. marta līdz 2. aprīlim sacentīsies U12AAA un U12AA komandas, no 7. aprīļa līdz 10. aprīlim U13 un U15 komandas, no 14. aprīļa līdz 16. aprīlim U14AAA un U14AA komandas, no 21. aprīļa līdz 23. aprīlim U9, U11 un U16 komandas un visbeidzot no 28. aprīļa līdz 30. aprīlim U10 un U18 komandas. Spēles norisināsies Inbox ledus hallē, Volvo ledus hallē, Mārupes ledus hallē, Mogo ledus hallē, Akropolē, Ozolnieku ledus hallē, Jelgavas ledus hallē un Ogres ledus hallē.

Turnīra līdzdibinātājs Andželo Bomiuss uzsver, ka izdevies pārdzīvot smagos Covid-19 gadus. "Pagājušajā gadā turnīrs atgriezās ar 183 komandām, taču mums trūka daudz turnīra pastāvīgo dalībnieku. Šogad uzņemsim 207 komandas. Somijas komandas ir atgriezušās, pirmo reizi mums būs komanda no Slovēnijas un komanda no Kazahstānas. Mēs lepojamies ar tik daudzām komandām un ceram uz lielisku hokeju piecu nedēļu garumā, jaunu draugu un kontaktu iegūšanu un, galvenokārt, brīnišķīgu laiku Rīgā, kur radīt hokeja atmiņas uz mūžu."

"Riga Hockey Cup" ģenerālmenedžeris Jānis Jansons neslēpj gandarījumu, ka izdevies paplašināt atbalstītāju loku, kas palīdzēs "tiekties vēl augstāk, kļūt vēl lielākiem un spēcīgākiem." "Tādu izvēlējāmies arī mūsu jauno saukli, – "We Rule The Game" jeb mēs pārvaldām spēli! Līdz ar to, mēs tiecamies uz sadarbību ar partneriem, kuri ir pierādījuši sevi ar savu pakalpojumu vai produktu kvalitāti, pieredzi un panākumiem. Mēs esam gandarīti, ka varam sadarboties ar partneriem, ar kuriem mums ir līdzīgas vērtības. Paldies visām 207 komandām, treneriem, komandu menedžeriem un vecākiem par lielisko atsaucību un ierašanos Rīgā! Lai iespaidiem un panākumiem bagāts turnīrs! Lai uzvar labākais!"

Latvijas Hokeja federācijas (LHF) prezidenta Aigara Kalvīša uzruna jaunajiem hokejistiem: "Esam ļoti priecīgi uzņemt sešpadsmito "Riga Hockey Cup" turnīru. "Riga Hockey Cup" atkal ir lielākais jauniešu hokeja turnīrs Eiropā. Šogad turnīrā piedalīsies 207 komandas no 19 dažādām valstīm. Mēs ar to ļoti lepojamies! LHF ir pagodināta un izsaka lielu pateicību turnīra organizatoriem. "Riga Hockey Cup" turnīra organizatori dara lielisku darbu. Hokeja spēlēšana pēc Covid-19 krīzes ir īpašs un nozīmīgs solis bērnu un jauniešu hokeja tālākajā attīstībā. LHF vārdā vēlos apsveikt visus dalībniekus, komandas un novēlēt aizraujošas sacensības!"