Šveicieši un baltkrievi pret Fāzelu un Lukašenko – nerimst iebildumi pret PČ Minskā

Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) prezidenta Renē Fāzela viesošanās Baltkrievijā pie autoritārā līdera Aleksandra Lukašenko raisījusi pretēju reakciju, aicinot IIHF pieņemt lēmumu par 2021. gada pasaules čempionāta nerīkošanu Minskā.

Kā zināms, 2021. gada pasaules čempionātu plānots rīkot Minskā un Rīgā, tomēr pēc augustā notikušajām Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām, kuru rezultāti starptautiski nav atzīti un Lukašenko netiek uzskatīts par leģitīmu Baltkrievijas prezidentu, arvien skaļāk tiek runāts par sacensību neiespējamo norisi Minskā.

Uzmanību uz notiekošo Minskā un neiespējamu čempionāta rīkošanu Baltkrievijā norādījušas Latvijas augstākās amatpersonas – gan ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, gan Ministru prezidents Krišjānis Kariņš.

I reiterate position of Latvia that organising World Ice Hockey Championship in #Minsk is completely unacceptable, repressions against peaceful demonstrators, including athletes, makes such event immoral & contrary to the principles of sportsmanship. We await @IIHFHockey decision https://t.co/LmutonNgRW