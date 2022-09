Švjonteka un Žabēra tiksies vēsturiskā 'US Open' finālā

ASV atklātā tenisa čempionāta sieviešu vienspēļu finālā ceturtdien, 8. septembrī, iekļuva abas sezonas līderes – pasaules ranga pirmā rakete poliete Iga Švjonteka un Tunisijas spēlētāja Onsa Žabēra.

Abām tenisistēm tas būs pirmais "US Open" fināls. Švjonteka ir pirmā poliete tenisa vēsturē, kas "US Open" tikusi līdz izšķirošajai spēlei, savukārt Žabēra ir pirmā Ziemeļāfrikas pārstāve, kas spēlēs "US Open" finālā Ņujorkā.

Švjontekai pēc diviem triumfiem "French Open" šis būs trešais "Grand Slam" fināls. Savukārt šī gada Vimbldonas čempionāta finālistei Žabērai šis būs otrais lielais fināls karjerā un šogad.

Pirmajā pusfinālā Žabēra (izlikta ar piekto numuru) bez lielām problēmām 66 minūšu laikā ar 6-1, 6-3 pieveica Francijas tenisisti Karolīnu Garsiju (17. numurs).

Daudz grūtāk savā pusfinālā klājās pasaules pirmajai raketei Švjontekai, kas divu stundu un 11 minūšu ilgā cīņā ar 3-6, 6-1, 6-4 pieveica Arinu Sabaļenku (sestais numurs).

Pirmajā setā Sabaļenkai izdevās uzspiest savu spēles stilu. Lai gan poliete ceturtajā geimā lauza pretinieces servi un atguva līdzsvaru spēlē 2-2, jau nākamajā geimā Sabaļenka atbildēja ar vēl vienu breiku. Sabaļenka ar breiku arī noslēdza pirmo setu, pelnīti svinot uzvaru ar 6-3.

Švjonteka ātri atguvās pēc tāda trieciena un uzreiz otrā seta sākumā pārņēma iniciatīvu, uzvarot pirmās astoņas izspēles un paņemot pirmos divus geimus "sausā". Sabaļenka nespēja atgūties no tāda trieciena, kas ļāva polietei uzvarēt ar 6-1.

Izšķirošajā setā tenisistu sniegums atgādināja "amerikāņu kalniņus". Sabaļenka ātri lauza pretinieces servi un panāca 2-0, bet Švjonteka atbildēja ar to pašu un izlīdzināja rezultātu 2-2. Sabaļeka vēlreiz panāca breiku, atgūstot pārsvaru 4-2, bet pēdējo vārdu spēlē teica Švjonteka. Poliete atguva breiku, izlīdzināja rezultātu un desmitajā geimā, servējot Sabaļenkai, nodrošināja sev vietu "US Open" finālā.