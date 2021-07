Traģiskā nelaimes gadījumā dzīvību zaudējis talantīgais hokeja vārtsargs Kivlenieks

Dzīvību zaudējis talantīgais latviešu hokeja vārtsargs, Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Kolumbusas "Blue Jackets" sistēmā spēlējošais Matīss Kivlenieks, portālam "Delfi" apstiprināja Latvijas Hokeja federācijas ģenerālsekretārs Viesturs Koziols.

Pagaidām oficiāli nav zināms par Kivlenieka nāves iemesliem.

Portāla "Delfi" rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka hokeja vārtsarga dzīve pārtrūkusi traģiskā negadījumā. Kivlenieks un citi "Blue Jackets" sistēmas cilvēki piedalījušies svinībās par godu ASV Neatkarības dienai, kas ir 4. jūlijā. Svinībās bijis arī salūts, kura laikā Kivleniekam sirds rajonā trāpījusi petardes atlūza.

"Blue Jackets" savā paziņojumā norāda, ka Kivlenieks svinību laikā kritienā guvis galvas traumu, bet nāve iestājusies vēl pirms mediķu ierašanās. "Esam šokēti un satriekti par Matīsa Kivlenieka zaudējumu. Šajā grūtajā laikā esam kopā ar viņa mammu Astrīdu, viņa ģimeni un draugiem. Kivlenieks bija lielisks jaunietis kurš katru dienu visus sveicināja ar smaidu. Vienmēr atcerēsimies viņa pienesumu mūsu organizācijai šo četru gadu laikā," saka "Blue Jackets" hokeja operāciju prezidents Džons Deividsons.

24 gadus vecais Kivlenieks pirms pusotra mēneša palīdzēja Latvijas izlasei pasaules čempionātā Rīgā.



