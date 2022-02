Tralmaks gūst uzvaras vārtus, bet nerealizē izgājienu AHL spēlē

Latvijas hokejists Eduards Tralmaks piektdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā izcēlās ar gūtiem vārtiem, viņa pārstāvētajai Providensas "Bruins" izcīnot graujošu uzvaru.

"Bruins" ar rezultātu 5:0 (2:0, 0:0, 3:0) sagrāva Hēršijas "Bears".

Tralmaks guva komandas pirmos vārtus, bet kopā spēles laikā viņš trīs reizes meta pa pretinieku vārtiem un sakrāja +/- rādītāju +1.

25 gadus vecais hokejists spēles 14. minūtē ar spēcīgu plaukstas metienu panāca rezultātu 1:0.

Big Ed Tralmaks(34) fresh off the bench with a laser to make it 1-0 Prov. #nhlbruins pic.twitter.com/8n8XDEE2vR

Toties otrā perioda ievadā uzbrucējs vienatnē aizskrēja pretuzbrukumā pret "Bears" vienības vārtsargu. Tralmakam nesanāca izmantot šo vārtu gūšanas iespēju.

Tralmaks looking for his second of the game, denied. #nhlbruins pic.twitter.com/otaPBZ9UC8