Uz Rīgu nebrauks viena no Čehijas lielākajām hokeja zvaigznēm Hertls

Viens no Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Sanhosē "Sharks" un Čehijas izlases līderiem Tomāss Hertls izlēmis nepiedalīties pasaules čempionātā, kurā viņa valstsvienībai grupu turnīrs jāaizvada Rīgā.

"Sharks" neiekļuva Stenlija kausa izcīņā, bet 29 gadus vecais Hertls ar 79 cīņās iekrātiem 63 (22+41) rezultativitātes punktiem bija komandas trešais rezultatīvākais hokejists. Tiesa, tas par punktu atpalika no viņa pagājušās sezonas rādītāja, kamēr karjeras NHL rekordu viņš uzstādīja 2018./19. gada sezonā, kad 77 mačos guva 74 (35+39) punktus.

Pats hokejists pēc sezonas noslēguma nav slēpis, ka šī viņam bijusi sarežģīta sezona, un pasaules čempionātā viņš izvēlējies nespēlēt.

Tomas Hertl said this was his most challenging season. Adds that he still feels he can be an elite player in this league. He won’t be going to the World Championship