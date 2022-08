Uzplēstas vecās brūces. Vai Kanādas hokejs pārdzīvos seksa skandālus?

2003. gadā Kanādas jaunie hokejisti savās mājās Halifaksā pasaules junioru čempionātā samierinājās ar sudrabu. Pēc 15 gadiem hokeja dzimtenes Kanādas juniori uzvarēja pasaules čempionātā. Tagad šīs abas komandas atgriezušās pasaules mediju virsrakstos, bet ne jau panākumu dēļ – abos gadījumos jaunie sportisti izklaidējoties pāršāva pāri strīpai un tagad Kanādas hokeja vadībai jātiek galā ar diviem skandāliem.

No jauna uzjundījot skandāliem, Kanādas sporta vadība apturējusi valsts hokeja vadošās organizācijas ("Hockey Canada") finansējumu, izmeklēšanu uzsācis Kanādas mantojumu departaments (Kanādas valdības oficiālā institūcija), abos gadījumos policija no jauna atvērusi lietas. Šķetinot lietas atklājies vēl viens Kanādas hokejam ne visai glaimojošs fakts – kopš 1989. gada "Hockey Canada" deviņās vienošanās par seksuālu vardarbību ir izmaksājusi 7,6 miljonus ASV dolāru, no kuriem 6,8 miljoni ASV dolāru ir saistīti ar vienu gadījumu (sērijveida seksuālo varmāku Greiemu Džeimsu). Šajā summā gan nav ietverts jaunākais gadījums, kas zināmā mērā tagad atvēris Kanādas hokeja "Pandoras lādi".

Kanādas premjers Džastins Trudo aicinājis "Hockey Canada" veikt "reālu izrēķināšanos", bet pati organizācija apņēmusies neklusēt un "likvidēt toksisku atmosfēru", kas valda ap pašu valstī dzimušo sporta veidu. Daudzi pēdējo mēnešu notikumus bez ierunām dēvē par skaļāko un smagāko skandālu ne tikai "Hockey Canada" 108 gadu ilgajā vēsturē, bet gan hokeja vēsturē kopumā. Ironiski, bet Kanādas seksa skandāla ēnā nākamnedēļ Edmontonā sāksies 2022. gada pasaules U-20 čempionāts, kurā starp 10 dalībniecēm ir arī Latvija.