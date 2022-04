'Valmiera' ar ukraiņu palīdzību izcīna vienu no 'True Riga Hockey Cup' kausiem

Aizvadītā bija pirmā no piecām nedēļas nogalēm, kurā Rīgā un tuvākajās pilsētās tika aizvadīti šī pavasara starptautiskā hokeja turnīra "True Riga Hockey Cup" sacensības. Laukumā devās U-12 grupas zēni, vienam uzvarētāju kausam dodoties uz Slovākiju, kamēr otru savā īpašumā ieguva "Valmiera" ar pieciem ukraiņu bēgļiem sastāvā.

U-12AAA turnīrā piedalījās 16 komandas no Latvijas, Zviedrijas, Dānijas, Polijas, Igaunijas, Čehijas, Slovākijas un Austrijas. Komandas sākotnēji bija sadalītas četrās apakšgrupās, pēc grupu turnīra noskaidrojot astoņas labākās, kas tālāk aizvadīja vēl vienu grupu turnīru, kamēr pārējās komandas izveidoja līdzīgu astotnieku, lai sacenstos par devīto pozīciju.

Vadošo komandu kvartetā iekļuva "HS Rīga 2010", kā arī divas čehu un viena slovāku komanda. Vienīgā pašmāju komanda pusfinālā nespēja konkurēt ar "Slovak Vampires", kuri izrādījās pārāki ar rezultātu 6:0. Divu čehu komandu cīņā "SHS Select" ar rezultātu 5:1 apspēlēja "Total training school". Vēlāk arī cīņā par bronzas medaļām "HS Rīga 2010" palika tukšā, čehu konkurentiem piekāpjoties ar 0:5.

Ja bronzas spēlē viena komanda izrādījās ievērojami pārāka, tad fināls izvērtās ļoti spraigs. Mača pašā ievadā abas komandas apmainījās ātriem vārtu guvumiem, bet turpinājumā rezultāts nemainījās ļoti ilgi. Atrisinājums nāca divas minūtes pirms pamatlaika beigām, kad no vārtu priekšas lielisks metiens padevās Simonam Sisikam, kurš ripu raidīja vārtu devītniekā. Pamatlaika pēdējās sekundēs slovāku vārtsargs pieļāva diezgan rupju kļūdu, taču ripa vārtos neieslīdēja, "Slovak Vampires" komandai triumfējot ar rezultātu 2:1 un tādējādi kļūstot par sacensību uzvarētājiem.

Čempionus un turnīra labākos spēlētāju sveica Latvijas Hokeja federācijas prezidents Aigars Kalvītis. Par turnīra labāko uzbrucēju atzina čempionu komandā spēlējošo Maksu Meličeriku, kurš arī bija sacensību pārliecinoši rezultatīvākais spēlētājs. Labākā aizsarga balvu saņēma "SHS Select" komandā spēlējošais Matiašs Zejda, bet par labāko vārtsargu atzina Tobiašu Binko no "Totat training school". Jāpiezīmē, ka pirmo reizi turnīra vēsturē labākos spēlētājus noteica tieši komandu vadītāji, kuriem sacensību pēdējā dienā bija iespēja balsot par citu klubu spēlētājiem.

Sešas komandas startēja U-12AA turnīrā. Piecas komandas bija no Latvijas, viens klubs ieradās no Igaunijas. Igauņi īsti nespēja cīnīties ar vadošajām šī līmeņa komandām, sacensības noslēdzot piektajā vietā sešu komandu konkurencē. Neskatoties uz to, tieši šīs komandas hokejists Tristans Kokmā kļuva par sacensību rezultatīvāko spēlētāju un labāko uzbrucēju. Par Kokmā kā labāko uzbrucēju nobalsoja četru citu klubu treneri, līdz ar to labākā balvu uzbrucējs nopelnīja teju vienbalsīgi.

Pirmajā pusfinālā "Jelgavas LSS" ar rezultātu 3:0 apspēlēja "HS Rīga 2010" vienību, kamēr otrā mačā "Valmiera" ar rezultātu 2:1 tikai pēcspēles metienu sērijā pieveica "Prizmu". Ar identisku rezultātu tikai pamatlaikā "Prizma" zaudēja arī bronzas spēlē, piekāpjoties "HS Rīga 2010" vienībai.

Ļoti aizraujošs un līdzvērtīgs izvērtās finālmačs starp "Jelgavas LSS" un "Valmiera" komandu, kuru sastāvā spēlēja arī pieci jaunieši no kara plosītās Ukrainas. Spēles gaitā valmierieši trīs reizes izvirzījās vadībā, bet jelgavnieki allaž atspēlējās, pēdējo reizi to paveicot nepilnas trīs minūtes pirms pamatlaika beigām. Tas nozīmēja, ka nepieciešams spēlēt papildlaiku formātā trīs pret trim. Uzvaras vārtus neilgi pirms pagarinājuma beigām guva Henrijs Everts Raudziņš, ļaujot valmieriešiem tikt pie uzvaras.

Uzvarētāju komandas vārtsargs Fricis Pauls Vīle tika atzīts par labāko starp saviem amata brāļiem, bet par labāko aizsargu tika nominēts Miks Lukaševics.

Jau šajā nedēļas nogalē "True Riga Hockey Cup 2022" turnīrs turpināsies. Šoreiz no dažādām Latvijas un Eiropas pilsētām uz sacensībām ieradīsies U-14 vecuma grupas hokejisti.