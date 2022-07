Vēsturiska nakts: ar pirmajiem numuriem NHL draftā negaidīti izvēlas slovākus

Aizvadītajā naktī norisinājās Nacionālās hokeja līgas (NHL) drafts, kurā ar pirmajiem diviem numuriem negaidīti tika izvēlēti hokejisti no Slovākijas – uzbrucējs Jurajs Slafkovskis un aizsargs Šimons Nemecs.

Drafta pirmā numura tiesības piederēja Monreālas "Canadiens", kas priekšroku deva 18 gadus vecajam Slafkovskim. Talantīgais hokejists iepriekšējo sezonu pavadīja profesionālajā hokejā – Somijas augstākās līgas klubā Turku TPS viņš 31 mačā guva desmit (5+5) rezultativitātes punktus, bet 18 "play-off" cīņās uzbrucēja kontā 2+5. Slafkovskim gan sevi lieliski apliecinājis Slovākijas pieaugušo izlasē, jo Pekinas olimpiskajās spēlēs guva septiņus vārtus septiņos mačos, bet pasaules čempionātā astoņās spēlēs atzīmējās ar 3+6.

Drafts notika tieši Monreālā, un Slafkovska izvēlēšanās ar pirmo numuru izsauca pretrunīgu publikas reakciju, turklāt pārsteigumu, ka viņš par notikušo neslēpa arī uzbrucējs: "Tas man ir ļoti negaidīti. Mums bija tikšanās ar "Canadiens", tomēr no tām nav iespējams uzzināt neko daudz."

Iepriekš kā favorīts uz drafta pirmo numuru tika uzskatīts kanādietis Šeins Raits, kurš sevi lieliski apliecināja Ontārio hokeja līgā (OHL), kurā kopumā, skaitot regulārā čempionāta un "play-off" cīņas, 74 mačos izcēlās ar 108 (35+73) rezultativitātes punktiem. Viņu vien ar ceturto numuru ceturtdien izvēlējās Sietlas "Kraken".

Savukārt ar otro numuru izraudzītais Nemecs nonācis Ņūdžersijas "Devils" paspārnē. Vien 18 gadus vecais aizsargs jau trešo sezonu spēlēja profesionālo hokeju Slovākijas līgas komandā "Nitra". Regulārajā čempionātā viņam 39 spēles un 26 (1+25) rezultativitātes punkti, kā arī pozitīva lietderība +13. Produktīvs Nemecs bija arī izslēgšanas turnīrā 17 (2+15) punkti 19 mačos un lietderība +2. Tāpat viņš pārstāvēja Slovākijas izlasi gan olimpiskajās spēlēs, gan pasaules čempionātā.

Vēsturē visaugstāk draftētais slovāks līdz šim bija Marians Gaboriks, kuru 2000. gadā izvēlējās ar trešo numuru. Šī gada draftā ar šādu numuru tika izvēlēts amerikāņu uzbrucējs Logans Kūlijs, kurš nonācis Arizonas "Coyotes" sistēmā.

Tikmēr no latviešu pārstāvētajiem klubiem vārtsarga Elvja Merzļikina pārstāvētā Kolumbusas "Blue Jackets" ar sesto numuru izvēlējās čehu aizsargu Davidu Jiržīčeku, turklāt tā ar 12. numuru izraudzījās vēl vienu aizsargu Dentonu Mateičaku no Kanādas. Savukārt uzbrucēja Zemgus Girgensona Bufalo "Sabres" ar devīto numuru paņēma uzbrucēju Metjū Savojē no Kanādas, kluba sistēmā nonāca arī zviedru centrs Noā Estlunds (16. numurs) un čehu uzbrucējs Jirži Kuličs (28.). Tikmēr Teodora Bļugera pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" ar 21. numuru draftēja kanādiešu aizsargu Ovenu Pikeringu, bet Rūdolfa Balcera Sanhosē "Sharks" ar 27. numuru izvēlējās zviedru uzbrucēju Filipu Bistedu.

NHL drafts Monreālā ar pārējām sešām kārtām turpināsies piektdien.