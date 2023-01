Video: 14 gadus veca hokejiste U-18 čempionātā gūst lakrosa stila vārtus

Slovākijas U-18 meiteņu hokeja izlases spēlētāja Nela Lopušanova ceturtdien pasaules U-18 čempionāta spēlē pret vienaudzēm no Zviedrijas izcēlās ar fantastisku vārtu guvumu.

14 gadus vecā Lopušanova starp vecākām hokejistēm jūtas lieliski, un viņa šajā turnīrā izcēlusies ar septiņiem vārtiem un trīs rezultatīvām piespēlēm, būdama turnīra rezultatīvākā spēlētāja. Septītos vārtus čempionātā viņa guva pret Zviedriju, kad aiz vārtiem ripu pacēla uz nūjas lāpstiņas un ielika to vārtu augšējā stūrī.

MICHIGANNNNNNN🔥🇸🇰

