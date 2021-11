Video: 16 gadus vecais Mičkovs fantastiskā veidā kļūst par jaunāko vārtu guvēju Krievijas izlasē

16 gadus vecais krievs Matvejs Mičkovs sestdien ar fantastisku golu kļuva par jaunāko vārtu guvēju Krievijas hokeja izlasē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Karjala kausa" izcīņas spēlē pret Zviedriju Mičkovs aiz vārtiem ieguva ripu un iemeta to vārtos lakrosa stilā. Viņš ripu pacēla uz nūjas lāpstiņas un no aizvārtes ielika to Zviedrijas vārtos.

YOU'VE JUST BEEN MICHKOV'D 😱

HE PULLS OFF 'THE MICHIGAN'!!

🚨 Matvei Michkov #RUS

1-1 #KarjalaCup pic.twitter.com/13KuTfKy2V — This is the KHL (@KHLreplays) November 13, 2021

Līdz šim jaunākais vārtu guvējs Krievijas izlasē bija Aleksandrs Ovečkins, kurš 2003. gadā ar precīzu metienu izcēlās 17 gadu un 11 mēnešu vecumā.