Video: Bļugers ar vārtiem palīdz 'Penguins' pieveikt 'Bruins'

Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Teodors Bļugers svētdien guva vārtus Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā un palīdzēja Pitsburgas "Penguins" svinēt uzvaru.

"Penguins" mājās ar 4:3 (1:3, 1:0, 2:0) pārspēja Stenlija kausa finālisti Bostonas "Bruins", izcīnot sesto uzvaru pēdējās septiņās spēlēs.

Jau spēles 11.sekundē viesu vadībā izvirzīja Patriss Beržerons, bet mača trešajā minūtē rezultāts bija 2:0 "Bruins" labā, Bostonas komandai otros vārtus gūstot Andersam Bjorkam. Piecas minūtes pirms pirmā perioda beigām Davids Pastrņāks panāca jau 3:0.

Pusotru minūti vēlāk Domiks Simons vienus vārtus atguva, bet pirmo trešdaļu "Penguins" noslēdza mazākumā, jo 19.minūtē par ķeksēšanu noraidījumu saņēma Bļugers. Latvijas hokejists otrā perioda pirmajā minūtē pēc noraidījuma izciešanas devās laukumā un atbruņoja pretiniekus, ar vārtiem noslēdzot paša iesāktu uzbrukumu. Bļugers piespēlēja Kristam Letangam, kurš ripu pāradresēja uz laukuma galu. To uztvēra Sidnijs Krosbijs, kurš atmuguriski starp kājām atspēlēja vārtu priekšā pieslidojušajam Bļugeram, Latvijas hokejistam panākot 2:3.

Trešā perioda otrajā minūtē Džeks Džonsons izlīdzināja rezultātu, bet septiņarpus minūtes pirms pamatlaika beigām Braeins Rasts pirmo reizi mačā izvirzīja vadībā "Penguins" komandu. Atlikušajā laikā "Penguins" spraigā cīņā noturēja pārsvaru un svinēja uzvaru ar 4:3.

Bļugers šajā mačā uz ledus pavadīja 17 minūtes un 32 sekundes, kuru laikā četras reizes meta pa vārtiem, pielietoja vienu spēka paņēmienu, pārtvēra vienu piespēli, uzvarēja septiņos no 19 iemetieniem, tika pie divām soda minūtēm un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +2.

