Video: Bļugers gūst vārtus un piespēlē 'Penguins' treniņspēlē

Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Pitsburgas "Penguins" treniņspēlē latvietis Teodors Bļugers guva vārtus un rezultatīvi piespēlēja.

"Penguins" treniņspēlē pirmdien sacentās melnā un zelta krāsas komandas, un spēle ritēja divos puslaikos. Spēle noslēdzās neizšķirti 3:3, liecina komandas publicētā informācija. Latvijas hokejists pārstāvēja Zelta komandu.

Spēles rezultātu atklāja melnās komandas spēlētājs Sidnijs Krosbijs, bet Patriks Marlo zelta komandai rezultātu izlīdzināja. Otrajā puslaikā treneris veica izmaiņas sastāvos, un Marlo spēlēja jau melnās komandas sastāvā. Turpinājumā Džeks Džonsons atguva vadību melnajai komandai, bet tad Čads Ravedels pēc Bļugera piespēles guva vārtus zelta formās tērptajai vienībai un atjaunoja līdzsvaru spēles rezultātā. Mirkli vēlāk jau pats Bļugers izdarīja precīzu metienu, izvirzot savu komandu vadībā, bet 37 sekundes pirms mača beigām Marlo panāca treniņspēles gala rezultātu, gūstot vārtus arī Melnās komandas sastāvā.

Blueger scores to give Team Gold their first lead, 3-2!

