Video: Bļugers pēc treniņa strādā pie spēles iemetienos

Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Pitsburgas "Penguins" centra uzbrucējs Teodors Bļugers pirmdien manīts pēc vienības treniņa beigām, strādājot pie tehnikas iemetienos, sociālajā vietnē "Twitter" raksta medija "Pittsburgh Post-Gazette" žurnālists Maiks Defabo.

Teodors Bļugers pērn bija Pitsburgas komandas līderis iemetienos, sezonas laikā šajā spēles elementā piedaloties 890 reizes. Tomēr hokejists uzvarēja vien 45,2% no tiem.

Centra uzbrucējs pirmdien uzkavējies ilgāk pēc treniņa, lai kopā ar Samu Lafertiju un Marku Jankovski strādātu pie šīs spēles sastāvdaļas. 26 gadus vecais latvietis jau vairākkārt iepriekš minēts kā viens no Pitsburgas vienības hokejistiem, kurš regulāri paliek uz ledus, lai strādātu arī pēc kopējā komandas treniņa beigām.

