Kāds sociālās vietnes "TikTok" lietotājs pēdējo mēnešu laikā publicējis vairākus kadrus no būvniecības darbiem "Daugavas" stadiona ledus treniņu hallē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ziņots, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) gatavos negatīvu atzinumu par "Daugavas" stadiona ledus treniņu halles atbilstību ugunsdrošības prasībām.

"Daugavas" stadiona ledus halli, kur paredzēti 2021. gada pasaules čempionāta hokejā dalībnieču treniņi, bija plānots nodot ekspluatācijā jau 17. martā, vēlāk termiņš pārlikts uz 30. aprīli, taču arī to nav izdevies ievērot. Tagad to bija plānots paveikt no 5. maija līdz 7. maijam, taču vēlreiz būvnieku paveiktajā darbā atrastas nepilnības.

Kāds no būvniekiem laika posmā no 22. februāra līdz 7. maijam publicējis plašu video materiālu klāstu par "Daugavas" stadiona teritorijā notiekošajiem darbiem. Vēl piektdien publicētajos video redzams, ka tik veikti vairāki darbi apkārt iecerētajam hokeja laukumam.

Latvijas Hokeja federācijas (LHF) ģenerālsekretārs Viesturs Koziols portālam "Delfi" sestdien atklāja, ka LHF zināms par halles trūkumiem, un tos plānots novērst. Koziols pagaidām nepieļāva, ka situācija varētu piespiest pasaules čempionāta dalībnieču treniņus pārcelt uz "Volvo" halli.

Savukārt LHF prezidents Aigars Kalvītis piektdien raidījumā "Spried ar Delfi" skaidroja, ka "plāns B" būtu vēl 18. un 19. maijā treniņus aizvadīt "Volvo" ledus hallē, bet no 20. maija tos uzsākt "Daugavas" stadiona ledus hallē. Šajā hallē ledus plāksnes jau atdzesētas līdz -6 grādiem pēc Celsija, bet ledus saldēšanai nepieciešamas septiņas dienas, skaidroja LHF prezidents.

"Sliktākais scenārijs būtu tūlīt doties uz "Volvo" halli. Kausējam ledu nost, gatavojam reklāmas un visu, kas vajadzīgs pasaules čempionātam, aizmirstam par "Daugavu"," citu iespējamo rīcību ieskicēja Kalvītis.

""Volvo" hallē ir divi laukumi, bet tie neatbilst pasaules čempionāta standartiem. Čempionāts notiks uz 60x30 metrus liela ledus laukuma. "Daugavā" tādi tiek būvēti, bet "Volvo" laukumi ir mazāki," potenciālās neērtības atklāja LHF prezidents.

Kā ziņots, ceturtdienā, 6. maijā, "Arēna Rīga" un Olimpiskais sporta centrs pilnībā nodoti pasaules hokeja čempionāta vajadzībām.

2021. gada pasaules čempionāts ieplānots no 21. maija līdz 6. jūnijam.

Pilno raidījuma "Spried ar Delfi" ierakstu par gatavību pasaules čempionātam hokejā var skatīties ŠEIT.