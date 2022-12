Video: Dukurs un Ločmelis skaidro neveiksmes iemeslus

Latvijas U-20 hokeja izlases viens no kapteiņa asistentiem Darels Dukurs pēc neveiksmes spēlē pret Šveici atzina, ka spēlētāji ne līdz galam izpildījuši treneru izstrādāto taktiku. Savukārt uzbrucējs Dans Ločmelis neslēpj, ka komanda nav bijusi gatava cīņai no pirmās minūtes, kas bija viens no neveiksmes iemesliem.

Kā ziņots, Latvijas U-20 hokeja izlase otrdien, 27. decembrī, pasaules čempionātā Kanādā izcīnīja pirmo punktu, pēcspēles metienu sērijā ar rezultātu 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1) piekāpjoties vienaudžiem no Šveices. Latvijas hokejisti bija tuvu uzvarai pamatlaikā, tomēr šveicieši, nomainot vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, 116 sekundes pirms pamatlaika beigām panāca 2:2. Pēcspēles metienu sērijā Latvija piekāpās ar 1:2.

Latvijai tā bija otrā neveiksme divās spēlēs, bet priekšsacīkstēs vēl jātiekas ar pasaules vicečempioni Somiju un Slovākiju.

"Nesanāca noturēt mūsu pārsvaru līdz spēles beigām. Pēdējās divās minūtēs (Šveice) izlīdzināja un beigās uzvarēja. Nebija viegli, jo šī bija otrā spēle divās dienās. Nākamreiz jābūt vēl gatavākiem un vēl ātrākiem," sarunā ar Latvijas Hokeja federāciju (LHF) saka Dukurs. "Ar taktiku viss bija kārtībā. Problēma, ka ne līdz galam to izpildījām. Varbūt kādam bija nervozitāte."

Ločmelis uzskata, ka komanda laukumā devusies ne visai gatava cīņai. "Nezinu, kas notika. Laikam nebijām pelnījuši uzvaru. Pēdējās divās minūtēs par nevarējām nosargāt uzvaru, beigās zaudējām "bullīšos". Šveice neko īpašu neparādīja, paši iznācām negatavi."

"Ar Somiju jāspēlē daudz labāk, nedrīkst dot iniciatīvu jau no paša sākuma. Jāanalizē šodienas spēle un jāsavācas pret Somiju, jāsāk no paša sākuma, jāspēlē vienam par otru un tad jau viss būs labi," piebilst Ločmelis.