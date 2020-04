Visu laiku rezultatīvākais Nacionālās hokeja līgas (NHL) hokejists Veins Greckis trešdien datorspēlē "NHL 20" spēkojās ar Vašingtonas "Capitals" līderi Aleksandru Ovečkinu.

Abu izcilo hokejistu dueli datorspēlē translēja Vašingtonas "Capitals" video straumēšanas vietnes "Twitch" profils. Tas tika darīts labdarības nolūkos, un tika savākti vairāk nekā 40 000 dolāri, kas tiks ziedoti cīņai pret koronavīrusa pandēmiju.

Greckis vadīja savu Edmontonas "Oilers" komandu, bet Ovečkins spēlēja ar "Capitals". Abiem neesot liela pieredze datorspēlēs, tāpēc abiem bija piesaistīti palīgi. Pirmajā mačā Greckis uzvarēja pagarinājumā ar rezultātu 5:4, bet otrajā mačā Ovečkins reabilitējās ar 4:1.

Uzvarētāju noteikšanai bija plānota trešā spēle, tomēr abi nolēma, ka dueli var noslēgt pēc divām spēlēm.

"Tas bija ļoti jautri. Lieliska spēle lieliskam mērķim," savā "Twitter" profilā rakstīja Greckis. Ovečkins arī pauda prieku par spēli.

Šajā NHL sezonā Vašingtonas "Capitals" līderis Ovečkins pārsniedza savā karjerā gūto 700 vārtu robežu. Tagad viņš pasaules spēcīgākajā līgā guvis 706 vārtus, to paveicot laika posmā no 2005. līdz 2020. gadam. Tas viņu pagaidām ierindo astotajā vietā visu laiku labāko vārtu guvēju sarakstā. Greckis ir līderis ar 894 vārtiem, to paveicot laika posmā no 1979. līdz 1999. gadam.