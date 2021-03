Video: Jaks gūst karjerā pirmos vārtus AHL

Latvijas aizsargs Jānis Jaks trešdien atzīmējās ar saviem pirmajiem gūtajiem vārtiem Amerikas Hokeja līgā (AHL) un palīdzēja Beikersfīldas "Condors" komandai izcīnīt uzvaru.

"Condors" savā laukumā ar rezultātu 6:0 (3:0, 1:0, 2:0) pārspēja Sanhosē "Barracuda", kas joprojām spēlē bez latviešu aizsarga Kārļa Čukstes.

Jaks vārtus guva mača sestajā minūtē, kad noslēdza pretuzbrukumu ar spēcīgu raidījumu no iemetienu apļa. Tas bija viņa vienīgais metiens šajā mačā, latvietim dueli noslēdzot ar pozitīvu lietderības koeficientu +1 un spēles trešās zvaigznes godu.

Jaks pirmo punktu AHL nopelnīja savā sezonas ceturtajā spēlē.

📽️HIGHLIGHT: His first in the 🟠&🔵! #Condorstown pic.twitter.com/xRxxHsPSmZ

Klusā okeāna divīzijā "Barracuda" ar septiņiem punktiem septiņās spēlēs ir piektā, bet "Condors" ar sešiem punktiem astoņās cīņās - sestā.

HIGHLIGHTS: Luke Esposito had a pair of goals and Stuart Skinner earned his second straight shutout as the Condors blanked San Jose 6-0.@MichelobULTRA | #Condorstown pic.twitter.com/IiGaPvg6bK