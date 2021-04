Video: Jaks izkaujas AHL spēlē

Latvijas aizsargs Jānis Jaks trešdien atzīmējās ar rezultatīvu piespēli Amerikas Hokeja līgas (AHL) spēlē, palīdzot Beikersfīldas "Condors" komandai izcīnīt uzvaru.

"Condors" mājās ar rezultātu 6:2 (2:0, 3:1, 1:1) pārspēja Hendersonas "Silver Knights".

Jaks ar rezultatīvu piespēli atzīmējās otrā perioda astotajā minūtē, kad palīdzēja komandas biedram panākt 4:0. Pirms tam šajā paša periodā pēc nospēlētām desmit sekundēm Jaks izvicināja dūres ar pretinieku uzbrucējs Benu Džounsu, kurš apmēram 25 sekunžu ilgajā cīņā izdarīja vairāk sitienu, taču pirmais nonāca uz ledus.

The Condors will get a well deserved couple days off after their 5th straight win over the division leaders.@MichelobULTRA | #Condorstown pic.twitter.com/UDS79y0det