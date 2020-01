Video: Ovečkins pēc pārsistas mutes sadusmojas un gūst 'hat trick'

Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē ceturtdien, 16. janvārī, ar "hat trick" izcēlās Vašingtonas "Capitals" krievu zvaigzne Aleksandrs Ovečkins, palīdzot komandai ar 5:2 uzvarēt Ņūdžersijas "Devils".

Pirmajā periodā spēles epizodē Ovečkinam nejauši ar nūju seju pārsita Mailzs Vuds. Krievijas hokeja zvaigznei nacās doties uz ģērbtuvēm, bet viņš pēc brīža atgriezās un jau pirmā perioda izskaņā izcēlās ar diviem gūtiem vārtiem. Savu 25. "hat trick" karjerā Ovečkins sasniedza nepilnas piecas minūtes pirms spēles beigām, pieliekot punktu "Capitals" uzvarai.

NHL vēsturē "hat trick" guvēju sarakstā tagad Ovečkins izvirzījies devītajā vietā, bet rekordists ar 50 "hat trick" ir leģendārias Veins Greckis. Starp aktīvajiem NHL hokejistiem Ovečkins ir pārliecinošs līderis "hat trick" rādītājā.

Ovečkins šosezon guvis 31 golu, kas palīdzējis viņam atkārtot kādu vēsturisku NHL rekordu. Krievijas hokejists tādējādi jau 15 sezonas pēc kārtas spēj gūt vismaz 30 vārtus, kas NHL vēsturē līdz šim izdevies tikai diviem hokejistiem – šo rekordu pirmais sasniedza Maiks Gārtners, bet vēlāk to atkārtoja Jaromīrs Jāgrs.