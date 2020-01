Video: Pasaules U-20 hokeja čempionāta aizraujošā fināla strīdīgais moments

Pasaules U-20 hokeja čempionāta fināls starp Kanādas un Krievijas hokejistiem bija viens no aizraujošākajiem turnīra vēsturē, un tajā svarīgu lomu nospēlēja arī virs aizsargstikla novietota kamera.

Mača 58. minūtē, kad Kanāda bija izvirzījusies vadībā ar 4:3, tā palika mazākumā, bet mirkli vēlāk draudēja vēl viens noraidījums. Kanādas hokejists gribēja izmest ripu ārā no savas aizsardzības zonas, taču raidīja ripu pāri aizsargstiklam. Tā gan trāpīja pa televīzijas kameru, kas atradās tieši virs aizsargstikla, un iekrita atpakaļ laukumā. Lai arī formāli bija jāpiespriež divu minūšu sods par spēles laika vilcināšanu, tiesneši šajā strīdīgajā epizodē nolēma, ka kamera ir daļa no aizsargstikla un pārkāpuma šajā epizodē nebija.

Līdz ar to Krievija neieguva divu vīru vairākumu, bet vēlāk jau paši palika lielajā mazākumā. Krievijas izlases galvenais treneris Valērijs Bragins par šo epizodi bija pilnīgā neizpratnē, uzsverot, ka tur bija "tīras" divas minūtes.

The moment the camera became a hero and saved Canada from a late penalty 😂 pic.twitter.com/rZyB8Ggsuw