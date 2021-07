Video: Pirms NHL fināla Monreālā un visapkārt ASV godina Matīsu Kivlenieku

Pirmdienas vakarā gan Monreālas "Canadiens" arēnā pirms Nacionālās hokeja līgas (NHL) finālspēles, gan pie Kolumbusas "Blue Jackets" arēnas un citās pilsētās godināts traģiski bojā gājušais Latvijas hokejists Matīss Kivlenieks.

Monreālas "Canadiens" komanda pirmdien uzņēma ceturto NHL finālspēli pret Tampabejas "Lightning" vienību, aizvadot pirmo NHL maču pēc Kivlenieka došanās mūžībā. Pirms spēles sākuma "Centre Bell" arēnā tika ieturēts klusuma brīdis par godu Matīsa Kivlenieka piemiņai.

Tāpat vārtsargam cieņu izrādījuši viņa pārstāvētā kluba pārstāvji, kā arī Kolumbusas un citu ASV pilsētu iedzīvotāji. Vairāki cilvēki ap Kolumbusas komandas mājas spēļu halli "Nationwide Arena" atstājuši hokeja nūjas, bet citi ne tikai nūjas, bet arī vārtsargu ķiveres izlikuši savu māju priekšā dažādās vietās valstī, liecina ieraksti sociālajās vietnēs.

More pics of the growing memorial for Matiss Kivlenieks @NationwideArena . Some hockey pucks, sticks, and more signs have been dropped off. Fans also gathering at R-Bar to remember the 24-year-old. @nbc4i pic.twitter.com/tIfy56wIbc

As we mourn the tragic loss of former Laker, Matiss Kivlenieks, we ask Laker and Mullie Nation to leave their hockey sticks out tonight to show support for his family, friends, and teammates. Please share your photos using #SticksOutForKivi. pic.twitter.com/smx4KIBRAg