Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Nešvilas "Predators" uzbrucējs Filips Forsbergs otrdien regulārā čempionāta mačā izcēlās ar fantastisku vārtu guvumu.

Pirmajā periodā "Predators" hokejisti uzvarēja iemetienā uzbrukumā zonā, Forsbergs ieguva ripu un aiz vārtiem to pacēla uz savas nūjas lāpstiņas un no aizvārtes ielika to Edmontonas "Oilers" vārtos. Ziemeļamerikā šādu golu sauc par lakrosa stilā gūtiem vārtiem.

Tiesa, tas neglāba "Predators" no zaudējuma ar rezultātu 2:5 "Oilers" hokejistiem.