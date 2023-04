Video: 'Sabres' vārtu vīrs Andersons emocionāli noslēdz karjeru, Tēvss ar golu atvadās no 'Blackhawks'

Nacionālajā hokeja līgā (NHL) ceturtdien noslēdzās divi nozīmīgi posmi diviem izciliem hokejistiem – emocionāli karjeru noslēdza Zemgus Girgensona pārstāvētās komandas Bufalo "Sabres" vārtsargs Kreigs Andersons, bet ar gūtajiem vārtiem no Čikāgas "Blackhawks" atvadījās ilggadējais tās kapteinis Džonatans Tēvss.

Ne "Sabres", ne "Blackhawks" nespēlēs Stenlija kausā, līdz ar to komandas savās pēdējās mājas spēlēs sarīkoja emocionālas atvadas hokeja leģendām.

Jau ziņots, ka "Sabres" ar 4:3 pagarinājumā pieveica Otavas "Senators", bet Andersons atvairīja 30 metienus.

Pirms spēles "Sabres" ģērbtuvē Bufalo komandas sastāvu nolasīja abi Andersona dēli Džeiks un Levi, kuri kopā ar Andersona sievu Nikolu pēc spēles uz ledus sveica vārtsargu. Cieņu un pateicību par ilgajiem gadiem hokejā Andersonam pauda arī "Senators" hokejisti – tieši Otavas komandā Andersonas aizvadīja pusi no karjeras jeb 10 no 20 sezonām.

Craig Anderson's sons, Jake and Levi, had the lineup card honors tonight ☺️ pic.twitter.com/N2lTDAL8ww

A goalie hug that means more than the game 🫂 #GoSensGo 🖤 🤍 ♥️ pic.twitter.com/mNdJNqmeyV