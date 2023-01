Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē pret Losandželosas "Kings" komandu otrajā periodā veiksme uzsmaidīja Bostonas "Bruins" vienībai, kas šķietami neticami izglābās no vārtu zaudējuma.

Otrā perioda izskaņā, kad rezultāts bija 2:2, zviedru uzbrucēja Viktora Avridsona metienu atvairīja "Bruins" vārtsargs Džeremijs Svejmans, tomēr tad ripa gaisā pārlidoja pār vārtsarga plecu un "devās" vārtu virzienā. Ripa atsitās pret vārtu stabu, lēkāja uz vārtu līnijas, tomēr pilnībā vārtu līniju nešķērsoja. Svejmans paspēja to pamanīt, ar nūju izķeksēja ripa tālāk no vārtu līnijas un to piespieda pie ledus, glābjot savu komandu.

Otrais periods tā arī noslēdzās 2:2, bet trešajā periodā "Bruins" guva trīs vārtus un svinēja uzvaru ar 5:2.