Video: Tralmakam AHL pirmie vārti sezonā

Latvijas uzbrucējs Eduards Tralmaks piektdien izbraukumā Amerikas Hokeja līgas (AHL) spēlē guva savus pirmos vārtus sezonā un palīdzēja Providensas "Bruins" komandai izcīnīt uzvaru.

"Bruins" viesos ar 6:2 (2:0, 2:1, 2:1) pieveica Vilksbāres/Skrentonas "Penguins".

Tralmaks vārtus guva 50.minūtē ar vienīgo metienu spēlē, panākot 5:2.

Latvijas aizsargs Kristiāns Rubīns palīdzēja Toronto "Marlies" izcīnīt panākumu viesos pār Ročesteras "Americans" ar 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

Joona Koppanen (45) protects the puck well while he waits to feed Eduards Tralmaks (34) in the slot for a snipe. #HockeyTwitter #NHLBruins pic.twitter.com/Xf5CoHZet7