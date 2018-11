Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionātā retu sasniegumu guvis Tampabejas "Lightning" uzbrucējs Breidens Points.

"Lightning" ceturtdien ar 4:3 pieveica Pitsburgas "Penguins", bet par mača galveno varoni kļuva Points, kurš pirmā perioda izskaņā un otrās trešdaļas sākumā 91 sekundes laikā trīsreiz realizēja skaitlisko vairākumu.

Pirmā perioda izskaņā dažu sekunžu laikā "Penguins" nopelnīja trīs noraidījumus. Pirmās trešdaļas pēdējās sekundēs Points paspēja realizēt "Lightning" divu vīru pārsvaru, bet otrā perioda 41. sekundē panāca 2:2. Uz laika tablo aizritēja vēl tikai 48 sekundes, kad Points atkal bija precīzs.

Tas ir sestais visu laiku ātrakais "hat trick" NHL regulārā čempionāta spēlēs un ātrākais kopš 1991. gada rudens.

Brayden Point records a hat trick for the @TBLightning between the 1st & 2nd periods in just 1:31 of play. It's the 6th fastest that any player has recorded 3 goals in any NHL reg. season game