'Zemgale'/LBTU hokejisti iekļūst Kontinentālā kausa trešajā kārtā

Latvijas čempione Jelgavas "Zemgale"/LBTU svētdien guva trešo panākumu savā laukumā notiekošajā Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) Kontinentālā kausa otrā posma turnīrā un iekļuva sacensību trešajā kārtā.

Jelgavnieki noslēdzošajā mačā ar rezultātu 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) guva panākumu pār Slovēnijas komandu "Celje".

Kristiāns Zelts izvirzīja vadībā "Zemgale"/LBTU pēc spēlētām divām ar pusi minūtēm, taču nepilnas četras minūtes vēlāk Mikus Mintautiškis izlīdzināja rezultātu. Pirmās trešdaļas pēdējā minūtē mājiniekiem vienu vārtu pārsvaru atguva Dāniels Andersons, kurš bija precīzs mazākumā.

Trešajā periodā 53.spēles minūtē Jelgavas vienības pārsvaru dubultoja Kevins Strādnieks, bet 57.minūtē vairākumā vārtus vēl guva Mārtiņš Porejs (4:1).

Rihards Cimermanis Jelgavas komandas vārtos atvairīja 16 pretinieku metienus, kā arī tika atzīts par visa turnīra vērtīgāko spēlētāju.

Dienas pirmajā spēlē Brašovas "Corona" ar 11:2 (4:0, 2:2, 5:0) sagrāva Lježas "Bulldogs".

Piektdien "Zemgale"/LBTU sāka turnīru ar uzvaru, ar 3:1 pārspējot Rumānijas čempioni Brašovas "Corona", bet sestdien ar 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) uzvarēja Lježas "Bulldogs" no Beļģijas.

Pēc trīs mačiem C grupā pirmo vietu ar trīs panākumiem ieņēma "Zemgale"/LBTU, divas uzvaras izcīnīja "Corona", "Celje" tika pie viena panākuma, kamēr "Bulldogs" zaudēja visos trijos mačos.

Trešās kārtas E grupas sacensībās, kas norisināsies Francijas pilsētā Grenoblē, iekļuva C grupas uzvarētāja. E grupā vietu jau nodrošinājusi Kārdifas "Devils" no Lielbritānijas, Astanas "Nomad" un mājiniece Grenobles "Les Brleurs De Loups". Pa divām labākajām pusfinālu komandām iekļūs finālturnīrā, kas no 12. līdz 14.janvārim notiks vienas no finālturnīra dalībnieču mājvietām.

Pagājušajā sezonā kausu ieguva Slovākijas vienība "Nitra", kļūstot par piekto Slovākijas klubu, kas uzvarējis Kontinentālajā kausā.

