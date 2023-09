'Zemgale'/LBTU savā laukumā notiekošo Kontinentālo kausu sāks pret Rumānijas čempionvienību

Latvijas čempionvienība "Zemgale"/LBTU Starptautiskās ledus hokeja federācijas (IIHF) Kontinentālo kausa izcīņu sāks ar maču pret Rumānijas spēcīgāko komandu Brašovas "Corona CMS", vēsta Latvijas Hokeja federācija.

Kontinentālās kausa izcīņas otrās kārtas C grupas spēles no 13. līdz 15. oktobrim norisināsies "Zemgale"/LBTU mājvietā – Jelgavas ledus hallē.

"Zemgale/LBTU" un "Corona CMS" turnīra atklāšanas maču aizvadīs 13. oktobrī plkst.19:30. Šajā pašā dienā plkst.15:30 spēkosies Slovēnijas klubs "Celje" un Beļģijas vienība Ljēžas "Bulldogs".

Kontinentālās kausa izcīņas trešās kārtas E grupā (norisināsies Francijas pilsētā Grenoblē) iekļūs komanda, kura no 13. līdz oktobrim uzvarēs C grupā Jelgavā. E grupā sev vietas nodrošinājušas jau trīs komandas – Lielbritānijas vienība Kardifas "Devils", "Nomada" no Kazahstānas un mājiniece Grenobles "Les Brleurs De Loups".

"Zemgale/LLU" par Latvijas čempioniem kļuva šā gada pavasarī, kad Optibet Hokeja līgas (OHL) finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Mogo/LSPA" komandu.