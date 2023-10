'Zemgale'/LBTU uzvar pirmajā IIHF Kontinentālā kausa mačā, ukrainim Panaseko 'hat-trick'

Latvijas čempione Jelgavas "Zemgale"/LBTU piektdien ar uzvaru sāka savā laukumā notiekošo Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) Kontinentālā kausa otrā posma turnīru.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirmajā spēlē jelgavnieki ar rezultātu 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) pārspēja Rumānijas čempioni Brašovas "Corona".

Visus trīs vārtus mājiniekiem guva ukraiņu uzbrucējs Bohdans Panasenko, kurš izcēlās jau mača pirmās minūtes beigās un pēc tam arī 15. un 33.minūtē. Pretiniekiem "goda vārtus" 44.minūtē guva Rihards Rokali-Boldižārs.

Dienas pirmajā spēlē Mikus Mintautiškis izcēlās ar diviem vārtiem un vienu rezultatīvu piespēli, palīdzot "Celje" komandai ar 9:3 (2:1, 2:2, 5:0) pārspēt Lježas "Bulldogs", kuras treneru kolektīvā strādā Gints Bikars.

Sestdien Latvijas komanda plkst.19.30 tiksies ar Lježas "Bulldogs" no Beļģijas, bet svētdien plkst.19, - ar Slovēnijas "Celje".

Trešās kārtas E grupas sacensībās, kas norisināsies Francijas pilsētā Grenoblē, iekļūs C grupas uzvarētāja. E grupā vietu jau nodrošinājusi Kārdifas "Devils" no Lielbritānijas, Astanas "Nomad" un mājiniece Grenobles "Les Brleurs De Loups". Pa divām labākajām pusfinālu komandām iekļūs finālturnīrā, kas no 12. līdz 14.janvārim notiks vienas no finālturnīra dalībnieču mājvietām.

Pagājušajā sezonā kausu ieguva Slovākijas vienība "Nitra", kļūstot par piekto Slovākijas klubu, kas uzvarējis Kontinentālajā kausā.

Latvijas čempionvienība "Zemgale"/LLU tika līdz sacensību trešajai kārtai.