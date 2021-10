Zināmas pirmās NHL zvaigznes, kas spēlēs Pekinā

Sidnijs Krosbijs, Konors Makdeivids un Alekss Pītrendželo ir Kanādas izlases nosaukto Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāju vārdu sarakstā dalībai Pekinas olimpisko spēļu hokeja turnīrā, ceturtdien ziņo Starptautiskā Hokeja federācija (IIHF).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

IIHF ziņo, ka pirms NHL spēlētāju dalības 2022.gada olimpiskajās spēlēs Pekinā IIHF kopā ar NHL un NHL Spēlētāju asociāciju (NHLPA) ir pieprasījusi visu olimpiskā hokeja turnīra valstu izlasēm iesniegt sarakstu ar trim NHL spēlētājiem, kuri tiks iekļauti valstu olimpiskajās izlasēs.

Ja šie spēlētāji būs veseli un joprojām tiesīgi piedalīties olimpiskajās spēlēs, viņi tiks iekļauti galīgajā izlašu sarakstā, kas tiks paziņots 2022.gada janvārī.

Kanādas komanda Pekinas spēlēs vēlas savās rindās redzēt uzbrukuma zvaigznes Krosbiju un Makdeividu, kā arī aizsargu Pītrendželo.

Somijas komanda par šādiem trim spēlētājiem nosaukusi Sebastianu Aho no Karolīnas "Hurricanes", Aleksandru Barkovu no Floridas "Panthers" un Miko Rantanenu no Kolorādo "Avalanche".

Zviedrijas komandā tie ir Viktors Hedmans (Tampabejas "Lightning"), Gabriels Landeskogs ("Avalanche") un Mika Zibanejads (Ņujorkas "Rangers").

Savukārt par vēlamajiem Čehijas izlases trim spēlētājiem Pekinā nosaukti Ondržejs Palāts ("Lightning"), Davids Pastrņāks (Bostonas "Bruins"), kā arī Elvja Merzļikina komandas biedrs Kolumbusas "Blue Jackets" Jakubs Vorāčeks.

ASV izlases vadība savu vēlmju ietvaros Pekinas olimpiskajām spēlēm nosaukusi Latvijas aizsarga Kristiāna Rubīna pārstāvētās Toronto "Maple Leafes" uzbrucēju Ostonu Metjūsu, kā arī divus Čikāgas "Blackhawks" pārstāvjus - Setu Džonsu un Patriku Keinu.

Citu izlašu vēlamos NHL spēlētājus paredzēts paziņot ceturtdien un piektdien.

12 komandu vidū olimpisko spēļu turnīrā ir arī Latvijas izlase.

Pekinas olimpiskās spēles notiks no 4. līdz 20.februārim.