Zināms Latvijas U-18 izlases kandidātu saraksts dalībai PČ elitē

Latvijas U-18 nacionālās valstsvienības galvenais treneris Oļegs Sorokins nosaucis 30 hokejistu kandidātu sastāvu pasaules čempionātam elitē, kas no 18. līdz 28.aprīlim norisināsies Zviedrijas pilsētās Ūmeo un Ērnšeldsvīkā.

Kandidātu pulkā Sorokins iekļāvis 4 vārtsargus, 10 aizsargus un 16 uzbrucējus, kas cīnīsies par vietu sastāvā uz PČ.

Latvijas nacionālā U-18 hokeja valstsvienība Ērnšeldsvīkas apakšgrupā spēkosies ar Zviedriju, Krieviju, Slovākiju un Šveici.

Vislielākā pārstāvniecība no sastāvā iekļautajiem spēlētājiem ir no HS "Rīga" komandas. Tādi kopumā 13 hokejisti, bet 10 spēlētāji ir no HK "Rīga" vienības.

Latvijas U-18 izlase gatavošanos pasaules čempionātam sāks 25.martā. Dienu vēlāk hokejistiem paredzēti "Atklātie fiziskās sagatavotības testi", kurus varēs apmeklēt masu mediji un iepazīties ar rezultātiem. No 1.līdz 6.aprīlim Latvijas U-18 komanda aizvadīs treniņnometni Ventspilī. Pēc tam komanda turpinās čempionātam gatavoties Rīgā, kur līdzīgi kā pagājušajā gadā paredzēts aizvadīt savstarpēju spēli ar Latvijas pieaugušās izlases kandidātiem.

14.aprīlī Latvijas U-18 izlase dosies uz Somiju, bet 16.aprīlī Sorokina padotie viesos spēkosies ar Somijas junioru līgas komandu "Vaasa Sport".

Arī šajā sezonā Latvijas U-18 izlases galvenajam trenerim asistēs Juris Ozols un Herberts Vasiļjevs.

Atgādināsim, ka pērnā gada U-18 pasaules čempionāta pirmās divīzijas A grupā, kas norisinājās "Arēna Rīga", Sorokina vadītā valstsvienība izcīnīja uzvaras visās piecās spēlēs un ieguva ceļazīmi uz eliti.

Latvijas U-18 kandidātu sastāvs gatavojoties pasaules čempionātam Zviedrijā: