Arodbiedrība: nav pieļaujama virslīgas turpināšana, ignorējot draudus futbolistu veselībai

Organizācijas "Latvijas Futbola arodbiedrība" (LaFA) uzskata, ka vajadzētu apturēt Latvijas futbola virsīgas sacensības, jo futbolistu vidū pēdējā laikā strauji augusi saslimšana ar koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19.

Pēdējās dienās par masveida saslimšanu paziņojusi Latvijas futbola čempionvienība "Riga FC", saslimuši ir arī daži RFS futbolisti, bet neoficiāli izskanējis, ka slimība varētu būt skārusi vēl dažas komandas. Jau iepriekš Covid-19 izplatības un citu iemeslu dēļ nav notikušas vairākas spēles, kas lika mainīt virslīgas kalendāru.

"Pedējās nedēļas laikā teju katram desmitajam "Optibet" Latvijas virsliga spelētājam konstatēta inficešanās ar Covid-19. Šis procentuālais īpatsvars, ja to attiecinātu uz Latvijas iedzīvotāju kopskaitu, nozīmētu 20 000 saslimušo vienā nedēļā. Ir steidzami jāpieņem mēri un jāapstādina Covid-19 izplatība Latvijas futbolā," uzskata Latvijas futbola arodbiedrības valdes priekšsēdētājs Kaspars Gorkšs.

LaFA norāda, ka par turnīra apturēšanu jau izteikušies "Riga FC" un "Valmiera FC", bet virslīgas klubu sapulcē lielākā daļa nobalsoja par sacensību pārtraukšanu. Virslīgas organizācijas komiteja gan to neņēma vērā un lēma turpināt sacensības.

"Pēdējie starptautiskie pētījumi liecina par to, ka profesionālie sportisti ietilpst paaugstinātā riska grupā un pakļauj sevi papildus bīstamībām inficējoties ar Covid-19. Pētījumu rezultātā sportistiem konstatētās sirdsdarbības izmaiņas, pie inficēšanās ar Covid-19, ir pastiprinājušas bažas par to, ka kopumā šiem jaunajiem, veselīgajiem sportistiem, saslimstot ar Covid-19 vieglā formā, vēlāk var tikt konstatētas dažādas sirds patoloģijas," paziņojumā uzsver LaFA.

LaFA ir apkopojusi savu biedru viedokli, kuri pārstāv Virslīgas klubus. Nospiedošais vairākums norāda, ka klubu nodrošinātie apstākļi nav pietiekami, lai garantētu spēlētāju drošību un pauž bažas par savu un ģimenes locekļu veselību un atzīst, ka šādos psiholoģiskajos apstākļos ir neiespējami pilnvērtīgi gatavoties spēlēm.

Kāds virslīgas futbolists, kurš vēlējās palikt anonīms skaidro: "Balstoties uz esošo situāciju ar Covid-19 virslīgas klubu spēlētāju vidū, čempionāts būtu jāpārtrauc, jo spēlētāji, kuri ir pašizolācijā (pie tam ar pozitīviem testu rezultātiem), nebūs spējīgi pilnvērtīgi aizvadīt sezonas noslēgumu. Lai būtu optimālā fiziskā formā, tiem nāktos veikt nepieciešamu sagatavošanās periodu, kas ievilktu vēl uz nenoteiktu laiku čempionāta noslēgšanos. Pretējā gadījumā, čempionāts tiktu noslēgts zemākā sacensību līmenī un nespētu sniegt komandu sezonas garumā sniegto spēles līmeni. Turpināšanas iemesls ir tikai tāds, ka ir palikušas pāris kārtas čempionātā."

LaFA uzskata, ka futbola sabiedrībai ir jāspēj solidarizēties un nostādīt futbolā iesaistīto labsajūtu un veselību prioritāri jebkurām sportiskajām ambīcijām.

"Šī ir bijusi izaicinājumiem pilna sezona gan sporta organizācijām, gan spēlētājiem, taču nebūtu tālredzīgi aizvadīt atlikušās spēles, iespējams, nepilnos sastāvos zem paaugstināta psiholoģiskā spiediena, riskējot ar spēlētāju veselību veselību," norāda LaFA. "Esam nosūtījuši Latvijas Futbola federācijai oficiālu vēstuli, kur mēs lūdzam LFF ņemt vērā publiskajā telpā izskanējušo Virslīgas un to pārstāvošo klubu viedokli, kā arī spēlētāju un viņu tuvinieku drošības un veselības apsvērumus, un, nekavējoties, priekšlaicīgi pārtraukt 2020.gada Optibet Virslīgas čempionātu. Turpmākās diskusijās par Optibet Virslīgas turpināšu vai pārtraukšanu lūdzam iekļaut arī LaFA pārstāvjus, lai pilnvērtīgi tiktu pārstāvētas spēlētāju intereses. LaFA sagaida atbildīgu rīcību no Latvijas futbola federācijas puses, jo futbols vienmēr sākas no spēlētājiem."