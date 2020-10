Basovs paziņo Latvijas U-21 futbola izlases kandidātus oktobra spēlēm

Latvijas U-21 izlases galvenais treneris Aleksandrs Basovs nosaucis kandidātus oktobra spēlēm ar Bulgāriju (9. oktobrī izbraukumā) un Krieviju (13. oktobrī mājās). Šoreiz valstsvienības rindās būs 24 spēlētāji, kuri gatavosies kārtējām Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēm.

Šoreiz Basova rīcībā būs 24 spēlētāji no 12 dažādiem klubiem. Vislielākā pārstāvniecība ir BFC "Daugavpils" un "Valmiera FC" komandām - no šiem klubiem Latvijas U-21 izlasē ir pa četriem futbolistiem. Tāpat mūsu jauniešu izlasē ir četri spēlētāji ar ārzemju pierakstu: vārtsargs Vjačeslavs Kudrjavcevs meistarību ikdienā slīpē Polijas klubā "OKS Stomil Olsztyn", aizsargs Roberts Veips trenējas itāļu "Sampdoria" sistēmā, pussargs Aleksejs Saveļjevs ir Itālijas kluba "Mantova" īpašumā, kā arī pirmo reizi uz Latvijas U-21 izlasi uzaicināts 18 gadus vecais Eduards Daškevičs no RCS "Anderlecht" (Beļģija).

Kā zināms, septembrī Latvijas U-21 izlase izcīnīja divus neizšķirtus. Vispirms mājās 2:2 pret Serbiju, bet pēc tam arī 1:1 pret mūsu ziemeļu kaimiņiem igauņiem. Ar četriem punktiem septiņās spēlēs mūsu izlase jau zaudējusi pat teorētiskas iespējas kvalificēties finālturnīram. Atlikušas vairs tikai trīs spēles - bez oktobra mačiem vēl arī novembra spēle viesos pret vienaudžiem no Polijas.

Komanda treniņnometni uzsāks svētdien, 4. oktobrī. No pirmdienas līdz trešdienai Latvijas U-21 izlase trenēsies FK "Jelgava" sporta bāzē. Trešdien, 7. oktobrī, komanda lidos uz Bulgāriju, kur 9. oktobrī "Slavia" stadionā Sofijā aizvadīs maču. Atgādinām, ka abu komandu pirmajā tikšanās reizē pirms gada Rīgā fiksēts bezvārtu neizšķirts. Sestdien, 10. oktobrī, komanda atgriezīsies Latvijā un Rīgā gatavosies 13. oktobra mačam ar vienaudžiem no Krievijas.