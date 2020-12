Čempioni 'Riga FC' plāno ieguldīt 25 miljonus eiro futbola infrastruktūrā

Latvijas futbola čempionvienība "Riga FC" un futbola akadēmija "Riga Football Club Academy" sadarbībā ar "Baltic Sport Group" tuvākos gados plāno ieguldīt 25 miljonus eiro, turpino attīstīt infrastruktūru treniņu procesam, sportistu rehabilitācijai un oficiālu spēļu rīkošanai.

"Riga FC" informē, ka 2020. gadā kopīgiem pūliņiem atjaunoti pamestie futbola laukumi, atjaunota Keizarmeža futbola bāze un Mežaparkā sākta sporta ciemata attīstība – "Mežaparks Sports Village". Izveidotas modernas ģērbtuves, atpūtas zonas, atjaunots peldbaseins, kinoteātris atpūtai, biljarda zāle, istabas skvoša spēlēšanai, telpa Brazīlijas futbola Teqball, galda teniss un moderna trenažieru zāle.

Sadarbībā ar vadošajiem Eiropas uztura speciālistiem īpaši sportistiem izveidota ēdienkarte, kā arī tika izveidots sporta un veselīgas pārtikas sagatavošanas un lietošanas centrs. "Kopumā futbola kluba līmenis tika paaugstināts līdz jaunam līmenim, kas tiek vērtēts Eiropas top klubu līmeņa augstumā," uzsver "Riga FC".

Pamata investīcijas veiktas futbola laukumu atjaunošanā. "Riga FC" treniņiem izveidots pilnībā modernizēts dabiskais futbola laukums 105x68 m. Noņemot augsnes slāni ar nezālēm, ievestas smiltis un izveidota "aploksne" ar nepieciešamajām nogāzēm.

Lai veiktu kvalitatīvu apūdeņošanu, ar pasaules līmeņa ražotāju "Rain Bird" izveidota 24 lauka smidzinātāju sistēma, vadības pults ar tālvadības iespēju no jebkuras vietas pasaulē un jaudīga sūkņu stacija.

Lai spēlētāji pēc iespējas ātrāk sāktu trenēties laukumā, nolemts atteikties no zalāja sēšanas, tā vietā izvēlēts ruļļu zāliens. 15 "ledusskapji" ar lieliem ruļļiem iegādāti no viena no labākajiem zāles ražotājiem Nīderlandes uzņēmuma "Hendriks", bet laukumu uzkopei iegādāti "Dennis" traktori, kas ražoti Lielbritānijā.

"Nākamais solis futbola infrastruktūras izveidei bija divu laukumu atjaunošana ar dabisko segumu mūsu akadēmijas vajadzībām. Uzvarējuši cīņā ar nezāli, mēs sākām sēt futbolam pareizo zāli. Mēs izvēlējāmies "Barenbrug" uzņēmuma sēklas, to maisījums ir lieliski piemērots mūsu klimatam," skaidro "Riga FC". Tas ļāvis divu kalendāro mēnešu laikā no "pieneņu lauka" izveidot divus pilba izmēra laukumus (105x68 m) un vienu dabisko lauku 50x25 metrus.

Nomainīts arī uzņēmuma vecais sintētiskais lauks, kas pa 11 gadiem bija novecojis un tā izmērs neatbilda FIFA standartam. Tagad ieklāts modernāks un augstākās klases septītās paaudzes sintētiskais laukums.

Lielākā apjoma darbi plānoti Piņķos, kur sākts projekts "Baltic Sports Village", kas būs vērienīgākais projekts futbola infrastruktūras jomā Baltijā.

Plānotais investīciju apjoms ir vairāk nekā 25 miljoni eiro, neskaitot četru zvaigžņu viesnīcu kompleksa būvniecību. Nākamo divu gadu laikā mēs plānots uzbūvēt mācību un rehabilitācijas centru ar kopējo platību 5000 kvadrātmetri, pilna izmēra arēnu ar sintētisko segumu, ko varēs izmantot visa gada garumā. Arēna paredzēta 1000 skatītājiem, stadionā plānotas 5000 skatītāju vietas, sporta viesnīcā būs 80 istabas.

"Šī futbola bāze būs mūsu valsts jaunākās paaudzes futbola centrs kā arī lielāku starptautiska futbola akadēmiju sacensību bāze," prognozē "Riga FC".