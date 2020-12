Čempionvienība 'Riga FC' savas akadēmijas audzēkņiem nodrošinās bezmaksas treniņus

Latvijas futbola čempionvienība "Riga Football Club" vadībā, ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju valstī, pieņēmusi lēmumu atcelt dalību maksu 2021. gadā visiem akadēmijas audzēkņiem.

"Cilvēki Latvijā pēdējā laikā ir noguruši no negatīvām ziņām. Mēs esam nolēmuši, ka šis ir laiks, kad pasniegt dāvanas. 2021. gadā visiem akadēmijas audzēkņiem treniņi būs bezmaksas," saka Aleksandrs Proņins, "Riga Football Club" ģenerāldirektors. "Pēdējā laikā ziņas ir tikai par negatīvo, bet mēs visi esam pelnījuši pozitīvus jaunumus! Bērni vienmēr ir bijuši starp mūsu prioritātēm, un tā tas būs arī nākotnē! Ceram, ka šis sarežģītais laiks beigsies pēc iespējas ātrāk. Gaidīsim visus "Skonto" stadionā un Mežaparka sporta bāzē. Priecīgus visiem svētkus."

"Neskatoties uz Covid-19 ierobežojumiem, mūsu bērni turpināja treniņus. Tagad treniņi notiek brīnišķīgos apstākļos Mežaparkā. Spānijas speciālisti no "Barcelona" akadēmijas izstrādāja treniņu plānu. Šobrīd bērni praktiski jebkādos apstākļos var aizvadīt treniņus grupās," bilst

Raimonds Laizāns, "Riga Football Club" akadēmijas direktors. "21. decembrī, kā jau ierasts, dosimies Ziemassvētku brīvlaikā.

Kluba vadība ir sagatavojusi sirsnīgu dāvanu visiem bērniem un viņu vecākiem. Gribu atzīmēt, ka šī bija vadības pašu iniciatīva, nevis kāda lūgums. No 2021. gada visiem 300 akadēmijas audzēkņiem treniņi būs bezmaksas. No piecu līdz 18 gadu vecumam. Vienmēr būsim kopā!"