Atsākoties "Optibet" Latvijas futbola virslīgas čempionātam piektdien, 20. novembrī, radās arvien jaunas domstarpības saistībā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem Covid-19 izplatības mazināšanai un šo ierobežojumu ievērošanu. LFF skaidro, ka viss norit pēc valstī noteiktajiem standartiem un piektdien mačos piedalās visi, kuri to drīkst darīt.

Pēdējās dienās skaļāk izskanēja neskaidrība par Latvijas U-21 futbola izlases spēlētājiem, kuriem pēc atgriešanās no Eiropas čempionāta spēles Polijā nācās ievērot valstī noteikto pašizolāciju. Kā skaidroja Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), U-21 izlase nav pieaugušo valstsvienība, līdz ar to uz šiem spēlētājiem neattiecas pašreizējos ierobežojumos iekļautās atkāpes. Pieci U-21 futbolisti nāk no "Valmiera FC", "Jelgavas" rindās ir divi futbolisti no U-21 izlases, bet vēl pa vienam ir RFS un "Liepāja" pieteikumos.

Vēl dienas pirmajā pusē notikusi aktīva komunikācija, bet risinājums rasts tikai neilgi pirms maču sākuma, kas bija pulksten 13. Līdz ar to šodienas mačos šīs komandas nepaspēja izmantot U-21 izlases futbolistus.

Otrs gadījums skar saslimšanu ar Covid-19 un iespējamām kontaktpersonām. Latvijas izlases rindās ar Covid-19 saslima Vladislavs Sorokins, kurš piektdien Liepājā izgāja laukumā spēlē RFS sastāvā. Savukārt šonedēļ ar Covid-19 masveidā saslima Latvijas čempionu "Riga FC" futbolisti, no kuriem vairāki leģionāri ikdienā bieži tiekas ar citu komandu leģionāriem.