Kazakevičs: negrasos par Karašausku runāt pirms katras nometnes

Latvijas vīriešu futbola valstsvienības galvenais treneris Dainis Kazakevičs uzskata, ka "Optibet" futbola virslīgā labu sniegumu rādošais uzbrucējs Artūrs Karašausks atsevišķās spēles komponentēs vienībai nevarētu palīdzēt, bet par šo tematu nevēlas turpināt diskusijas nākotnē, sarunā ar medijiem ceturtdien klāstīja speciālists.

Gan žurnālisti vairākās preses konferencēs, gan futbola vides pārstāvji sociālajās vietnēs pēdējo nedēļu laikā aktīvi apsprieduši Artūra Karašauska neizsaukšanu uz Latvijas futbola izlasi. FK "Liepāja" uzbrucējs septembrī tika atzīts par virslīgas labāko spēlētāju, bet pēdējo 12 spēļu laikā guvis astoņus vārtus un atdevis trīs rezultatīvas piespēles.

Tomēr izlases jaunā galvenā trenera Daiņa Kazakeviča vadībā futbolistam nav atradusies vieta valstsvienības sastāvā. Speciālists šajā saistībā iepriekš izteicies, ka uz izlasi vēlas izsaukt spēlētājus, kuri veidos labu mikroklimatu, kā arī atgādinājis par viņa vienības trim pamatprincipiem – motivāciju spēlēt izlasē, atbilstošu meistarību un spēju iekļauties kolektīvā, kā arī tam noteiktajā sadzīves disciplīnā.

Karašauskam netiekot iekļautam kandidātu sarakstā arī uz gada pēdējām trim spēlēm, Kazakevičs uz šo jautājumu atbildēja krietni plašāk nekā iepriekš.

"Es atbildēšu uz šo jautājumu, bet gribu novilkt zināmu līniju, jo negrasos par to runāt pirms katras nometnes," noteica Kazakevičs. "Kad es kā izlases galvenais treneris uzskatīšu, ka ir īstais moments izsaukt Artūru, jūs to redzēsiet spēlētāju sarakstā. Ņemot vērā, ka šobrīd tā ir aktuāla tēma, gribu atkārtot to, ko esmu teicis iepriekš. Absolūti neapšaubu to, ka Artūrs kluba rindās demonstrē diezgan labu sniegumu. Jāsaprot, kādā veidā mēs vērtējam katras pozīcijas spēlētājus gan darbībās ar bumbu, gan bez tās – cik intensīvi spēlētājs spēles laikā piedalās darbībās, atsegšanās, bumbas atņemšanā, utt."

"Manuprāt, Artūra sniegums ir pietiekami spilgts un tas uzlabojas. Kā jums daudziem patika mana vārda izvēle, vektors ir pozitīvs (smaida). To es vēlreiz atkārtošu, lai jums būtu jautrāks noskaņojums rudenīgā dienā. Tas nozīmē, ka vienā no sadaļām Artūrs ir atbilstošs, bet tajā pašā laikā nacionālā izlase piekopj fizisku spēli ar ļoti augstu un aktīvu presingu. Atsevišķās komponentēs mēs neredzam, kā viņu izmantosim izlases sastāvā. Šobrīd pie izlases prasībām mēs vēl neredzam sniegumu, ko gribam redzēt. Mēs skatīsimies tālāk, kā situācija attīstīsies."

Treneris aicināja cienīt šajā pozīcijā izsauktos futbolistus, kuri, viņaprāt, šī brīža situācijā ir piemērotāki izlases modelim. Speciālists gan savas vadības laikā pirmo reizi izsaucis 32 gadus veco Vladimiru Kamešu, kurš šosezon pārstāv čempionvienību "Riga" FC.

"Pēc iepriekšējās nometnes nebijām divu nometņu laikā atrisinājuši malējo pussargu jautājumu. Šajās pozīcijās ir problēma. Meklējām iespēju izlasei piesaistīt vēl kādu šīs pozīcijas spēlētāju, individuāli pietiekami spēcīgu, radošu, kurš var paņemt spēli uz sevi un tendēts uz pretspēlētāju apspēlēšanu. No tiem, kurus izvērtējām, Vladimira kandidatūra šobrīd bija vispiemērotākā," liepājnieka pievienošanos komandai komentēja Kazakevičs.

Kamešs treneru korpusa redzeslokā bijis jau iepriekš, taču septembrī un oktobrī priekšroka dota gados jaunākiem spēlētājiem.

Pārmaiņas sagaidāmas arī vārtsarga pozīcijā, kurā nevarēs palīdzēt savainotais izlases kapteinis Pāvels Šteinbors. Pirmā numura godu pagaidām speciālists paredz "Riga" FC vārtu vīram Robertam Ozolam, kurš valstsvienībā debitēja oktobrī aizvadītajā pārbaudes spēlē Melnkalnē. Kazakevičs pirmo reizi arī izsaucis ilgstošo izlases rezerves vārtsargu Kasparu Ikstenu no futbola kluba RFS.

"Mūsuprāt, Roberts Ozols būs pirmā opcija Nāciju līgas spēlēs. Viss ir atkarīgs no tā, kā tiks aizvadītas spēles un nometne, kā arī veselības stāvokļa. Attiecībā pret Kaspara Ikstena izvēli bija tāds ļoti būtisks moments, ka mēs gribējām, lai starp trijiem vārtsargiem būtu vismaz viens mazliet pieredzējušāks vārtsargs. Neizskatījām opciju, ka, ja Roberts Ozols ir pirmais, tad otrā vai trešā pozīcijā izsaucam vēl vienu jauno vārtsargu," atklāja galvenais treneris.

Jau ziņots, ka pozitīvu Covid-19 analīžu dēļ valstsvienībai nevar pievienoties balsta pussargs Kristers Tobers, kurš ikdienā pārstāv Gdaņskas "Lechia" vienību. Pagājušās spēles šī iemesla dēļ izlaida arī valstsvienības ilggadējais līderis Kaspars Dubra, kurš pēc saslimšanas paguvis jau divreiz doties laukumā "Oleksandrija" kluba sastāvā. Par viņa gatavību aizvadīt intensīvāku spēļu režīmu Kazakevičam atbildes vēl nebija.

"Domāju, ka varēsim atbildēt tikai tad, kad Kaspars būs atbraucis. Būsim veikuši zināmus testus, tai skaitā asins analīzes. Skatīsimies, kādi būs funkcionālie rādītāji treniņprocesā. Šobrīd no Kaspara puses nav indikācijas, ka viņš justos slikti vai nebūtu gatavs. Cik viņš ir gatavs spēlēt intensīvākā režīmā, to parādīs pati nometne," sprieda Kazakevičs.

Latvijas izlasei otro reizi divos mēnešos nāksies aizvadīt trīs spēles septiņās dienās. Vienība vispirms 11. novembrī viesosies pie Sanmarīno izlases, 14. novembrī UEFA Nāciju līgas spēlē uzņems Fēru salu futbolistus, bet 17. novembrī ciklu noslēgs ar maču Andorā. Oktobrī līdzīgs spēļu ritms tika noslēgts ar negaidītu zaudējumu mājās pret Maltas izlasi, valstsvienībai tā izskaņā rādot neiepriecinošu sniegumu.

"Bija atsevišķas komponentes, kurās mēs izskatījāmies neatbilstoši. Pirmkārt, tās ir standartsituācijas, no kurām mēs divās spēlēs ielaidām divus vārtus. Būtiskākā komponente bez šaubām ir tā, ka mums šajās divās nometnēs neizdodas atslēgas epizodēs nospēlēt kvalitatīvi un rezultatīvi, gan ielaižot vārtus izšķirīgos brīžos, gan mūsu vārtu gūšanas realizācijas dēļ," stāstīja Kazakevičs.

"Vērtējot mūsu sastāvu spēlei ar Sanmarīno, būs divi būtiski aspekti. Pirmais – mēģināsim izmantot spēli, lai labāk sagatavotos pret Fēru salām un iespējām paveikt kādas konkrētas lietas gan no spēles viedokļa, gan, iespējams, pārliecības viedokļa. Tajā pašā laikā ļoti nopietni skatīsimies, kā sabalansēt spēlētāju funkcionālo stāvokli. Šobrīd daži spēlētāji vairāk nekā nedēļu nav trenējušies un atradušies mājās izolācijā saistībā ar Covid-19 gadījumiem. Citi spēlētāji svētdien spēlēs kausa finālspēlē vai savos nacionālajos čempionātos, līdz ar to izlasei pievienosies tikai pirmdien un, iespējams, varēs trenēties tikai otrdien," uzsvēra treneris.

Šajā saistībā netieši tika pieminēti no FK "Liepāja" uzaicinātie futbolisti – Raivis Andris Jurkovskis, Mārtiņs Ķigurs, Ingars Sarmis Stuglis un Eduards Tīdenbergs –, kuriem svētdien paredzēta svarīga Latvijas kausa izcīņas finālspēle pret FK "Ventspils".

"Mums sarakstā ir 28 spēlētāji tāpēc, ka situācija dinamiski mainās un rodas dažāda veida problēmas, ka kādā komandā ir inficēti spēlētāji. Mums nav pārliecība, ka visi izsauktie futbolisti, svētdien vai pirmdien pievienosies izlasei," domu noslēdza treneris.

Latvijas izlase pēc četrām spēļu kārtām ar trim punktiem ieņem trešo vietu UEFA Nāciju līgas D pirmajā grupā. Fēru salu izlase jau nodrošinājusi pirmo vietu grupā, Maltas izlase ar pieciem punktiem ieņem otro pozīciju, bet Andoras valstsvienība sakrājusi divus punktus.