Kazakevičs skaidro lēmumu spēli noslēgt ar trim uzbrucējiem

Latvijas futbola izlases treneru štābs trešdien aizvadītajā pārbaudes spēlē cerēja, ka laukumā uz maiņu divi sūtītie uzbrucēji varētu palīdzēt gan pie saviem vārtiem, gan veiksmīgi nospēlēt pretuzbrukumu noslēgumu fāzē, preses konferencē pēc spēles atzina valstsvienības galvenais treneris Dainis Kazakevičs.

Jau ziņots, ka Latvijas valstsvienība trešdien pielijušajā Podgoricas pilsētas stadionā spēlēja neizšķirti 1:1 (1:0) ar Melnkalnes futbola izlasi.

Abu komandu spēlētājiem sarežģījumus radīja laikapstākļu pabojātais zālājs, tomēr pirmajā puslaikā situāciju krietni labāk izmantoja Latvijas izlase. Komandas sniegumu uzteica arī Kazakevičs.

"Mums padevās diezgan laba spēle, ņemot vērā sarežģītos laikapstākļus. Cienu tieši mūsu komandas spēles disciplīnu un pašatdevi. Varam ar plus zīmi atzīmēt diezgan daudzus mentālos aspektus," izteicās izlases galvenais treneris.

Kazakevičs gan atzina, ka šādā situācijā viņš kā treneris var vērtēt spēli divcīņās un pēc standartsituācijām. Laukuma kvalitāte futbolistiem nav ļāvusi izpausties tā, lai varētu objektīvi spriest par taktisko darbību izpildi.

Spēles gaitā Latvijas izlase izmantoja visas sešas iespējamās maiņas, savukārt melnkalnieši sūtīja laukumā četrus jaunus spēlētājus. Tiesa, šie futbolisti palīdzējuši mājiniekiem otrajā puslaikā lauzt spēles gaitu.

"Melnkalnes izlases spēlētāji, kuri izgāja uz maiņu, diezgan būtiski pastiprināja spēli. Mums tīri funkcionāli pirmais puslaiks un otrā puslaika sākums, kad aktīvi cīnījāmies par iniciatīvu un veidojām momentus, prasīja diezgan daudz spēka. Domāju, ka tie ir divi galvenie aspekti, kāpēc pretiniekiem tieši spēles beigās pārgāja zināma iniciatīva," skaidroja Kazakevičs.

"Skaidrs, ka no emocionālā viedokļa komanda, kas iesit spēles beigās, vienmēr ir ar pozitīvāku noskaņojumu, bet tie, kas ielaiž – ar negatīvāku. Bet es kopumā ļoti pozitīvi vērtēju šo spēli, jo domāju, ka bija daudz aspektu, kuros mēs spērām soli uz priekšu. Domāju, tas iedos spēlētājiem papildu pārliecību," turpināja speciālists, kurš īpašo apstākļu dēļ nevēlējās salīdzināt šo maču ar divām iepriekšējām viņa vadībā noritējušajām spēlēm.

Latvijas izlases rindās visas 90 minūtes nospēlēja Vladislavs Gutkovskis, bet uz maiņu nāca abi divi rezervē esošie uzbrucēji Roberts Uldriķis un Raimonds Krollis. Medija "Sportacentrs.com" žurnālists uzsvēra, ka trīs uzbrucēju atrašanās laukumā vienlaikus Latvijas valstsvienības izpildījumā nav piedzīvota labu laiku.

"No vienas puses gaidījām, ka pie mūsu vārtiem varētu būt standartsituācijas, pretinieks var izdarīt spiedienu," iespējas uzbrucējiem palīdzēt arī aizsardzībā izcēla Kazakevičs. "Viennozīmīgi, kad pretinieki ar lieliem spēkiem uzbrūk, var rasties labas iespējas pretuzbrukumiem. Mums vajadzēja svaigu spēlētāju laukuma malā un mēs nolēmām laukumā laist, nevis malējo pussargu, bet tieši uzbrucēju. Ar akcentu, ka viņam būs labākas kvalitātes uzbrukuma noslēguma fāzē."

Savukārt Kristers Tobers un Mārcis Ošs spēli sāka pamatsastāvā, bet tika nomainīti pēc 45 minūtēm. Šīs bijušas plānotas maiņas, ņemot vērā, ka futbolisti vēl atgūst spēļu praksi pēc neseniem savainojumiem, uzsvēra Kazakevičs. Par centra aizsargu duetu, ko sastādīja Ošs un Igors Tarasovs, treneris varēšot lemt pēc spēlētāju funkcionālās gatavības, kā arī praktiskās vajadzības.

Speciālists galvenokārt pozitīvi vērtēja trīs izlases debitantu Roberta Ozola, Elvja Stugļa un Eduarda Tīdenberga sniegumu.

"Manuprāt, Roberts Ozols aizvadīja labu spēli, veiksmīgi debitēja nacionālās izlases sastāvā, apliecinot savas kvalitātes. Elvja Stugļa gadījumā domāju, ka kopumā arī viņa debiju varam atzīmēt vairāk ar plus zīmi. No Eduarda Tīdenberga varbūt mēs gribējām mazliet kvalitatīvāku sniegumu. Neteikšu, ka pilnībā visas viņa darbības varu vērtēt ar plus zīmi. Kopumā noteikti, ka lielus mīnusu viņš neguva," klāstīja Kazakevičs.

Galvenajam trenerim tika arī vaicāts par Minhenes "Bayern" sistēmā esošo Danielu Ontužānu, kurš trešdien palika uz rezervistu soliņa. Iepriekš Kazakevičs bija atzinis, ka pussargs treniņos izcēlies pozitīvi.

"Vērtējot treniņos redzēto, nolēmām, ka viņš vēl nav gatavs iziet izlases sastāvā. Mēs meklējam balansu starp spēlētāju rotāciju un iespēju došanu, kā arī to, ka šī iespēja jānopelna. Daniela gadījumā viņam vēl jāpastrādā. Viņš ir ceļā uz to, lai savu iespēju sagaidītu," atzina treneris.

Sestdien valstsvienība Fēru salās atsāks UEFA Nāciju līgas ciklu, tiekoties ar mājiniekiem, bet otrdien "Daugavas" stadionā Rīgā tiks uzņemta Maltas izlase. Kazakevičs pēc spēles ar Melnkalni neslēpa, ka divi futbolisti šajā mačā kļuvuši par reālākiem kandidātiem uz iekļūšanu pamatsastāvā arī pret Fēru salu izlasi.