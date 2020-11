Kazakevičs uzsver agresijas trūkumu, min Ontužāna neskaidro nākotni

Latvijas futbola izlase ar uzvaru Sanmarīno spējusi piepildīt vairākas no mačā plānotajām lietām, tomēr joprojām nespēlē pietiekami agresīvi, attālinātā sarunā ar Latvijas žurnālistiem pēc spēles uzsvēra vienības galvenais treneris Dainis Kazakevičs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau ziņots, ka Latvijas valstsvienība trešdien ar rezultātu 3:0 (1:0) pārliecinoši pieveica futbola pastarīti Sanmarīno izlasi.

"Protams, ka mums bija būtiski caur pārbaudes spēli risināt vairākus uzdevumus. Viens no tiem bija beidzot uzvarēt un iegūt zināmu pārliecību. Lai gan nevar teikt, ka visas spēles garumā viss izdevās, kā to bijām plānojuši. Bet rezultāts ir pozitīvs. Paveicām vairākas no plānotajām lietām. Tajā pašā laikā cerams, ka tas mums neprasīs atsevišķu spēlētāju traumas. Pēc spēles ir daži jautājumi par spēlētāju stāvokli," komentāru pēc spēles sniedza treneris.

Ceļgala sāpju dēļ nomainīts tika centra aizsargs Mārcis Ošs. Turklāt tas liedza izpildīt iepriekš kaltos plānus uz maiņu laukumā laist 19 gadus veco uzbrucēju Raimondu Krolli, kurš jau bija sācis iesildīties, atklāja Kazakevičs. Pirms mača treniņā savainojies arī Igors Tarasovs, bet pēc šīs dienas spēles "darba savainojumus" guvuši Krišs Kārkliņš un citi.

Lai gan Latvijas izlasei 73% no spēles piederēja bumbas kontrole, tā jau kārtējo reizi vairāk pārkāpa noteikumus nekā pretinieki (Latvijas izlasei bija 16 pārkāpumi, pretiniekiem – tikai deviņi). Treneris to skaidroja ar individuāli tehniskas spēles trūkumu, kā arī uzsvēra, ka pirmajā puslaikā vienība nav pietiekami bieži izpildījusi centrējumus soda laukumā.

"Mums pietrūkst agresijas, kad esam ar seju pret pretinieku vārtiem – mēs ļoti reti mēģinām apspēlēt. Reti metam bumbu garām un provocējam pārkāpumus. Tas ir jautājums gan par pārkāpumiem, gan stūra sitieniem [deviņi - aut.], kuri pie šādas bumbas kontroles arī nebija daudz. Pieņemot bumbu puspagriezienā, mēs nepietiekami ejam garām pretiniekiem, kas tādējādi izprovocētu reaģēt uz šādu darbību. Ja mēs pieņemam bumbu ar muguru pret vārtiem, diezgan bieži tomēr to atspēlējam atpakaļ un mēģinām ar piespēlēm pretiniekus apspēlēt," par trūkumiem izlases sniegumā klāstīja Kazakevičs.

Treneris neslēpa, ka pozicionāla spēle ar bumbu ne visas spēles garumā bijusi veiksmīga. Tomēr speciālists uzteica komandu par disciplīnu, pārejot aizsardzībā un neļaujot pretiniekiem ieskrieties. Viņš gan norādīja, ka, rezultātam esot 3:0, futbolisti atkāpušies no organizētas spēles.

"Nevarētu teikt, ka šajā spēlē mums ļoti izcili viss izdevās. Domāju, ka zināmu nervozitāti radīja spiediens no tā, ka mums neizdodas gūst vārtus, mēs neuzvaram un spēlējam pret FIFA ranga pēdējo komandu," par Sanmarīno vietu uz pasaules futbola kartes atgādināja Kazakevičs.

Tā kā savainojums šobrīd nomāc Artūru Zjuzinu, treneris balsta pussarga pozīcijā vēlējies pārbaudīt izlasē debitējušo Alekseju Saveļjevu un Ritvaru Ruginu. Viņiem iespēja Sanmarīno dota, jo spēle daļēji izmantota, meklējot jau risinājumus sestdien gaidāmajam UEFA Nāciju līgu mačam pret Fēru salām.

Savukārt pirmo reizi izlases pamatsastāvā debitēja Minhenes "Bayern" sistēmas pussargs Daniels Ontužāns, par kuru oktobra sabraukuma laikā vēl tika atzīts, ka futbolists ar sniegumu treniņos vietu laukumā nav nopelnījis.

"Viņš tiešām ļoti labi trenējās pirmajos treniņos. Mums bija plāns viņu vairāk izmantot uz maiņu. Pateicoties sniegumam treniņprocesā, viņš pierādīja, ka pelnījis vietu pamatsastāvā," par Ontužānu stāstīja Kazakevičs. "Tas liecina, ka viņa perspektīvas ir pietiekami pozitīvas. Viņš progresē un mēs ar viņu rēķināmies kā ar spēlētāju, kurš arī oficiālās spēlēs var iziet laukumā. Viņš nospēlēja nesliktu spēli."

Speciālists gan atgādināja, ka sniegumu izlasē būtu svarīgi sabalansēt ar regulāru spēļu praksi klubā, kaut vai "Bayern" otrās komandas sastāvā, kurā pussargs pagaidām pie teikšanas netiek. Vangažos dzimušais futbolists šosezon piedalījies tikai vienā klubu spēlē, uz maiņu nākot Vācijas kausa izcīņas mačā pirmās "Bayern" vienības rindās. Šajā spēlē viņš laukumā pavadīja trīs minūtes.

Savukārt pagājušo sezonu, kas uzskatāma par viņa pirmo pieaugušo futbolā, nomāca savainojumi, kuru dēļ pussargs oficiālās spēlēs nepiedalījās. Ontužāns pirms 2019./2020. gada sezonas "Bayern" komandas sastāvā pārbaudes mačā spēlēja pret Anglijas grandu "Liverpool", bet savainoja potīti.

"Protams, ka mēs ar viņu runājam un to apspriežam. Šobrīd no viņa nav skaidras atbildes par nākotni. Līdz ziemas pārtraukumam viņš paliek "Bayern" sistēmā. Tad viņš izskatīs variantus. No viņa puses ir versijas, kāpēc viņš nespēlē, bet es negribētu tās no savas puses paust. Daudz lietderīgāk būtu jums ar viņu pašu aprunāties. Viennozīmīgi, talantīgs un jauns spēlētājs, kurš nacionālajai izlasei būtu ļoti noderīgs. Esam ieinteresēti, lai viņa situācija klubā ātri atrisinātos un progress būtu straujāks" par jauno futbolistu sprieda Kazakevičs.

Ontužāns, kurš Latviju pameta agrā jaunībā, pietiekami labi saprot latviešu valodu, lai viņam pamatlietas skaidrotu latviski. Futbolistam dažādas nianses detalizētāk tiek paskaidrotas angļu un krievu valodā: "Principā viņš runā krieviski, un šajā ziņā komunikācija iekšienē lielas problēmas nerada," skaidro Kazakevičs, kurš izlases darbu vada latviski.

"Viņš visbiežāk spēlējis labā "inside" pozīcijā [zemāk spēlējošs labās malas pussargs]. Kad komanda šajā zonā spēlē ar diviem futbolistiem, mums ir izšķiršanās meklēt vietu, kur viņš mums būtu vairāk noderīgs. Viņš mums ir noderīgs malā. Ja mēs spēlējam ar desmito numuru [spēli veidojošs uzbrūkošais pussargs], mums jau ir Jānis Ikaunieks un Mārtiņš Ķigurs. Godīgi sakot, treniņos viņš pat izskatījās labāk nekā šodien spēlē," par Ontužāna vietu laukumā klāstīja Kazakevičs.

Viens no izlases līderiem Jāis Ikaunieks laukumā pavadīja veselas 60 minūtes, tomēr tas neliecina, ka treneru korpuss ar viņu nerēķinās oficiālajās spēlēs. Dati par futbolista slodzi pēc 45 minūtēm liecinājuši, ka viņš vēl nav pārāk noguris, tāpēc Ikauniekam dotas papildu 15 minūtes. Kazakevičs arī noliedza, ka Mārča Oša un Elvja Stugļa vieta pamatsastāvā pārbaudes spēlē liecinātu par sagatavotu duetu Kaspars Dubra un Antonijs Černomordijs sestdienas mačam.

"Mēs rēķinām slodzi trīs spēļu kontekstā. Ja ir spēlētāji, kuri šodien nospēlē 90 minūtes, tas noteikti nenozīmē, ka viņi netiek izskatīti spēlēšanai pret Fērām. Tādi varianti eksistē kā Mārcim, tā Elvim Stulgim. Jāņa [Ikaunieka] gadījumā mēs gribējām sabalansēt sastāvu un uzbrūkošajā daļā izlaist kādu spēlētāju, kurš var organizēt spēli.

Latvijas izlasei otro reizi divos mēnešos nāksies aizvadīt trīs spēles septiņās dienās. Vienība vispirms 11. novembrī viesosies pie Sanmarīno izlases, 14. novembrī UEFA Nāciju līgas spēlē uzņems Fēru salu futbolistus, bet 17. novembrī ciklu noslēgs ar maču Andorā.