Latvijas futbola izlase nepateicīgos apstākļos izlaiž uzvaru Melnkalnē

Latvijas futbola izlase trešdien pārbaudes spēlē Podgoricā spēja pielāgoties ļoti lietainiem laikapstākļiem un iznīcinātam zālājam, pirmā izvirzoties vadībā. Tomēr jau otrā puslaika kompensācijas laikā vārtus guva Melnkalnes valstsvienība, nodrošinot neizšķirtu 1:1 (1:0).

Debiju izlasē piedzīvoja Latvijas čempionvienības "Riga" FC vārtsargs Roberts Ozols, kā arī Elvis Stuglis un Eduards Tīdenbergs, kuri spēlē iesaistījās pēc maiņas. Savukārt pirmo reizi pamatsastāvā gāja "Vamiera" FC kapteinis Krišs Kārkliņš, kurš atzīmējās ar rezultatīvu piespēli.

Jau no spēles pirmajām sekundēm futbolistu buči sāka ārdīt Podgoricā pielijušo laukumu. Bumba regulāri strēga zālājā, negaidīti pārtraucot vairāku spēlētāju nodomus.

Pirmais relatīvi bīstamais sitiens padevās Melnkalnes izlasei, kuras aizsargs Vladans Adžičs izpildīja raidījumu ar galvu. Spēles pirmās 20 minūtes laukuma saimnieki arī pārsvarā kontrolēja bumbu, Latvijas izlasei vien pāris reizes tiekot pie standartsituācijām, kurās Mārcis Ošs un Igors Tarasovs neaizsniedzās līdz Kriša Kārkliņa izpilditām piespēlēm.

Taču puslaika otrajā pusē tieši viesi pārņēma iniciatīvu. Pēc Kārkliņa izpildīta stūra sitiena visaugstāk lēca Tarasovs, kurš ar galvu skaisti ieraidīja bumbu Danijela Petkoviča sargātajos vārtos – rezultāts 1:0. Turpinājumā Latvijas izlasei padevās vēl pāris izcili uzbrukumi. Kārkliņa sitienu no tuvas distances ar roku atsita Petkovičs, bet Dāvi Ikaunieku un Mārtiņu Ķiguru ap soda laukumu apturēja vien uz priekšu neripojošā bumba.

Arī otrā puslaika pirmajās minūtēs spēlē nācās iesaistīties Petkovičam, kurš laikus pameta vārtus, lai apturētu Vladislavu Gutkovski. Latvijas izlases uzbrucējs centās bumbu pārcelt viņam pāri, bet sitiens līdz galam futbolistam nepadevās.

Atlikušās spēles gaitā Latvijas valstsvienības sniegums gan noplaka. Laukumā bija vērojamas ļoti daudz divcīņas, kurās nācās ciest abu izlašu futbolistiem.

Tuvojoties pamatlaika izskaņai, Melnkalnes izlase atsāka vairāk kontrolēt bumbu, bet viesiem nācās paļauties uz pretuzbrukumiem. Mājinieki gan reti tika līdz sitienam, bet Aleksandars Šofranacs spēles 75. minūtē bumbu ar galvu raidīja tieši garām tālajam vārtu stabam.

Melnkalnes izlase līdz pašai spēles izskaņai turpināja uzturēties Latvijas izlases laukuma pusē, bet vairākas potenciāli bīstamas epizodes aprāvās pirms tika veikts sitiens. Taču, jau sākoties kompensācijas laikam, neveiksmīgi nospēlēja Latvijas izlases aizsargi. Igors Ivanovičs beidzot tika sitiena pozīcijā un savu iespēju neizšķērdēja.

Sestdien valstsvienība Fēru salās atsāks UEFA Nāciju līgas ciklu, tiekoties ar mājiniekiem, bet otrdien "Daugavas" stadionā Rīgā tiks uzņemta Maltas izlase.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu mača notikumu aprakstu.

Pārbaudes spēle futbolā: Latvija – Melnkalne

Latvija – Melnkalne 1:1 (1:0)Vārtu guvēji: Igors Tarasovs (26. min.) – Igors Ivanovičs (90. min.)Brīdinājumi: Kristers Tobers (45. min.), Eduards Emsis (49. min.), Eduards Tīdenbergs (55. min.), Artūrs Zjuzins (82. min.) – -Noraidījumi: - – -Latvija: Roberts Ozols, Vladislavs Fjodorovs, Mārcis Ošs (Elvis Stuglis, 46. min.), Igors Tarasovs, Raivis Andris Jurkovskis, Krišs Kārkliņš (Artūrs Zjuzins 75. min.), Kristers Tobers (Eduards Emsis, 46. min.), Dāvis Ikaunieks (Raimonds Krollis, 84. min.), Mārtiņš Ķigurs (Roberts Uldriķis, 79. min.), Andrejs Cigaņiks (Eduards Tīdenbergs, 46. min.), Vladimirs Gutkovskis.

Spēles statistika. Melnkalne – Latvija ("uefa.com"):

Spēle noslēgusies. Latvija – Melnkalne 1:1 (1:0)

90+3. min.Atkal apjukums soda laukumā. Šādi arī var pamanīties zaudēt...

Latvija – Melnkalne 1:1 (1:0). Melnkalnes izlase gūst vārtusLatvijas izlases aizsargi neveiksmīgi nospēlē savā soda laukumā. Bumba atlec Ivanovičam tieši pa skrējienam, un viņš pārliecinoši pārspēj Ozolu.

Piešķirtas trīs kompensācijas laika minūtes.

89. min.Viesi iegūst vērtīgas sekundes, izprovocējot noteikumu pārkāpumu. Pēdējās minūtēs spēle mazliet atvirzīta uz laukuma vidu.

88. min.Uldriķis un Krollis izceļas ar asprātīgām darbībām, bet Latvijas izlases centieni tiek aprauti.

84. min.Otro spēli izlasē aizvadīs 18 gadus vecais Raimonds Krollis. Viņš nomaina Dāvi Ikaunieku, kurš kapteiņa apsēju (viņam to nodeva Ošs) atdod Gutkovskim.

82. min.Zjuzins izklupienā trāpa pretiniekam pa celi. Vēl viens Latvijas futbolists sodīts ar dzelteno kartīti.

83. min.Apjukums soda laukumā pēc standartsituācijas. Pēc tās mazliet ar bumbu vēl riskē Fjodorovs, bet viņu nogāž pretinieki.

80. min.Tarasovs ar noteikumu pārkāpumu aprauj mājinieku uzbrukumu. Aizsargam nācās labot pašam savu kļūdu, kas varēja ļaut Melnkalnes izlasei bīstami ieskriet soda laukumā.

79. min.Spēlētāju maiņa! Mārtiņu Ķiguru nomaina Roberts Uldriķis.

78. min.Melnkalnes izlasei turpina krāties stūra sitieni. Taču arī septītais mēģinājums mājiniekiem ir nesekmīgs.

Spēlētāju maiņa. Krišu Kārkliņu nomaina pieredzējušais Artūrs Zjuzins.

75. min.Iespējams, pirmā izcilā iespēja laukuma saimniekiem! Šofranacs bumbu ar galvu raida tieši garām vārtiem.

74. min.Emsi netālu no stūra sitiena karodziņa apspēlē Raičkovičs. Pussargam nākas pretinieku gāzt. Izgājienā no vārtiem pārliecinoši spēlē Ozols.

72. min.Laukumā nācis viens no pieredzes bagātākajiem mājinieku futbolistiem, 72. maču izlasē aizvadot Krakovas "Wisla" uzbrucējam Fatosam Bečirajam. Savukārt debiju izlasē piedzīvo Milošs Raičkovičs.

70. min.Bīstams sitiens no soda laukuma robežām varēja padoties Jankovičam, tomēr Latvijas izlases aizsardzība to bloķē. Melnkalnes izlasei joprojām vien divi sitieni aizlidojuši līdz Ozola sargātajiem vārtiem.

67. min.Ķigurs izpilda viltīgu piespēli gar vārtiem, bet otrais no diviem Melnkalnes izlases aizsargiem spēj bumbu apturēt.

66. min.Emsis ar asu izklupienu mazliet riskē. Futbolistam jārēķinās, ka viņam jau ir dzeltenā kartīte.

64. min.Pēdējās minūtēs ļoti daudz divcīņu, kurās kādam sanāk ciest. Laukums pārtraukumā labi ticis nosusināts, bumbai tik daudz vairs nestrēgst.

62. min.Ozols tver bumbu pēc piespēles gar vārtiem, bet uzreiz to raida ārpus laukuma. Saļimis uz zālāja ir Kārkliņš. Futbolists par laimi gan spēj piecelties un turpināt maču, lai gan pirmais iespaids nebija labs.

57. min.Melnkalnes izlase izpilda divas maiņas. Laukumā mājiniekiem nāk vēl viens debitants, 26 gadus vecais Vasko Kalezičs.

55. min.Tīdenbergs ar bīstamu izklupienu pie soda laukuma nogāž Igoru Ivanoviču. Laba iespēja mājiniekiem. Latvijas izlase bumbu nogādā prom no vārtiem, bet Nikola Vujnovičs neveiksmīgi izmēģina laimi no tālas distances.

52. min.Soda laukumā ieskrien Gutkovskis, kuram pretī dodas Petkovičs. Uzbrucējs neveiksmīgi cenšas pārmest bumbu pāri vārtsargam. Tomēr Gutkovskis vēl tiek pie atlēkušās bumbas. Dāvis Ikaunieks, kurš bumbu būtu varējis raidīt vien aizsargu segtos vārtos, gan neapstrādā Gutkovska piespēli.

49. min.Aleksandars Šcekičs nokrīt ar šaušalīgu bļāvienu. Pēc gaisa divcīņas viņam tieši uz kājas piezemējās Eduards Emsis. Emsis sodīts ar dzelteno kartīti.

Sācies otrais puslaiks! Pārtraukumā notikušas vairākas izmaiņas. Debiju izlasē piedzīvo arī FK "Liepāja" pussargs Eduards Tīdenbergs un "Riga" aizsargs Elvis Stuglis. Futbolisti nomaina attiecīgi Andreju Cigaņiku un Mārci Ošu. Savukārt Kristeram Toberam atelpu devis Eduards Emsis, kurš veiksmīgi aizvadīja pirmās divas UEFA Nāciju cikla spēles. Oša un Tobera nomainīšana ir saprotama, jo abi vēl nesen atguvās no savainojumiem, kuru dēļ šosezon savos klubos nav spēlējuši.

Noslēdzies pirmais puslaiks. Latvija – Melnkalne 1:0Latvijas izlase pēdējās 25 puslaika minūtes bija krietni pārāka par laukuma saimniekiem. Arī labas vārtu gūšanas iespējas viesiem bijušas kādas trīs, bet Melnkalnes izlasei tikai viens sitiens ar galvu spēles ievadā.

45. min. Kristers Tobers par novēlotu un agresīvu šļūcienu nopelna dzelteno kartīti. Kompensācijas laiks – viena minūte.

41. min.Gutkovskis izcili pamet bumbu uz priekšu Ķiguram, kuram priekšā paveras "gaitenis" līdz soda laukumam. Tomēr limbažnieka sprintu aprauj nepieciešamība vairākkārt pasist uz priekšu bumbu. Iespējams, futbolistiem jāsit jau laikus, jo bumbu grūti nogādāt uz priekšu.

39. min.Vēl viens vētrains Latvijas izlases uzbrukums! Ikaunieks aizbēg vienatnē, bet peļķes aptur viņa sprintu. Kuldīdzniekam gan sanāk bumbu nogādāt vārtu priekšā, kur Gutkovskim nesanāk uzsist no dažiem metriem.

38. min.Ikaunieks uzvar divcīņu pie soda laukuma, bet pie bumbas pirmais tiek Kārkliņš, kuram sanāk sava veida individuāla tikšanās ar Petkoviču. Vārtsargs šoreiz raidījumu atraida.

36. min.Šoreiz bumba nonāk pie Dāvja Ikaunieka, kura raidītā bumba nonāk burzmā. Šķiet, ka kāds no aizsargiem arī pieturēja Tarasovu. Melnkalnes izlase izsprūk ar izbīli.

35. min.Dāvim Ikauniekam nesanāk apspēlēt pretinieku, bet viņš tāpat nopelna stūra sitienu. Pēc bumbas jau dodas Kārkliņš...

Bumba vairs vispār neslīd pa zālāju. Tā strēgst ik pēc metra. Krietni lielāka nozīme palikusi piespēlēm pa gaisu.

31. min.Ozols pārliecinoši tver bumbu pēc sitiena no distances.

25. min.Gutkovskis pēc centrējuma izpilda sitienu ar kāju, kas tiek bloķēts. Pirmais nopietnais sitiens Latvijas izlases izpildījumā. Arī mājiniekiem tādi bijuši vien pāris.

Latvija – Melnkalne 1:0. Vārti!!!Ja nesanāca pirmās divas reizes, tad ar šo stūra sitienu Krišs Kārkliņš gan nogādā bumbu tieši tur, kur tā bija vajadzīga. Igors Tarasovs izlec visaugstāk par visiem un ar galvu atklāj spēles rezultātu.

25. min.Tāla piespēle sagādā izcilu iespēju Dāvim Ikauniekam, kurš negaidīti ieraujas soda laukumā. Tomēr bumba pēkšņi pavisam apstājas pielijušā laukumā, un kuldīdznieks tai paskrien garām.

19. min.Beidzot Latvijas izlasei sanāk kāda no tālajām piespēlēm, pēc kuras Adžičs rupji nogāž Mārtiņu Ķiguru. Iespēja labai standartsituācijai. Iespējams, jautājums, vai Tarasovs nebija aizmugurē, bet centra aizsargs bija atstāts pārsteidzoši brīvs. Šķiet, ka Kārkliņa centrējums bija gan mazliet par stipru, lai Tarasovs līdz bumbai aizsniegtos.

18. min.Spēles iniciatīvu tomēr pārņēmusi Melnkalnas izlase. Viesiem labu laiku nav padevusies neviena sakarīga piespēle. Spēles ievads Latvijas izlasei bija daudz iepriecinošāks.

13. min.Pielijušais laukums regulāri par sevi atgādina. Fjodorovam nesanāk veiksmīgi nosegt bumbu no pretinieka, kā rezultātā top stūra sitiens. Tūlīt pēc tam seko vēl viens, jo Latvijas izlases aizsargiem jātiek galā ar neparocīgi slīdošu bumbu pa zemi. Un vēl trešais stūra sitiens! Ar trešo piegājienu Melnkalnes izlasei beidzot sanāk izpildīt piespēli pa gaisu, tomēr Latvijas valstsvienība to pārliecinoši izraida no sava soda laukuma.

10. min.Pēc standartsituācijas bīstami ar galvu sit Vladans Adžičs. Bumba lido gar tālo vārtu stabu, bet mājinieku aizsargs sāpīgi sadur galvas ar Igoru Tarasovu. Tarasovam nepieciešama ārstu aprūpe.

8. min.Melnkalnieši pirmo reizi pa īstam ieņēmuši pozīcijas Latvijas izlases pusē. Taču zaudēta bumba ļauj pretuzbrukumā doties viesiem. Dāvis Ikaunieks izpilda šķietami pāragru sitienu, lai gan tobrīd Latvijas izlase bija aizskrējusi divatā pret diviem aizsargiem. Iespējams, Ikaunieks cerēja slapjos laikapstākļos pārsteigt mājinieku vārtsargu.

4. min.Cigaņiks ar Ķiguru skaisti saspēlējas, nogādājot bumbu Gutkovskim, pret kuru pārkāpj noteikumus. Standartsituāciju izpilda Kārkliņš, bet Ošs ar galvu neaizsniedzas līdz bumbai.

Bumba strēgst pielijušā zālē. Jau pirmo divu minūšu laikā vairāki izklupieni.

Spēle sākusies! Futbolisti izskatās izmirkuši jau pirms tiesneša pirmās svilpes.

Podgoricā vēl nepilnas desmit minūtes pirms spēles sākuma vērā ņemams lietus gāziens.

Šīs spēles pieteikumā gan nav FK "Liepāja" sastāvā esošais Marko Simičs, kā arī uzbrukuma līderis Stefans Jovetičs no Francijas slavenā kluba "Monaco". Savukārt rezervē palicis Stefans Safičs no Madrides "Atletico".

No Melnkalnes izlases sastāva var izcelt Francijas kluba "Angers" vārtsargu Danijelu Petkoviču.

Debiju Latvijas izlasē piedzīvos Latvijas čempionvienības "Riga" FC vārtsargs Roberts Ozols, bet pirmoreiz izlases pamatsastāvā dosies "Valmiera" FC aizsargs Krišs Kārkliņš. Liela daļa sastāva varētu saglabāt savas vietas arī Nāciju līgas mačos. Tiesa, Gutkovskis nevarēs doties laukumā Fēru salās diskvalifikācijas dēļ.

Līdz šim komandas tikušās vienreiz. 2012. gada augustā draudzības spēlē Melnkalne uzvarēja ar rezultātu 2:0.

Abas komandas šajā spēlē var gatavoties gaidāmajiem Nāciju līgas mačiem. Latvijas izlasei sestdien būs jāspēlē Fēru salās.

Mača favorīte būs Melnkalne. Tā gan ieņem augstāku vietu pasaules rangā - 63.vieta pret Latvijas 137.vietu, gan arī spēlē augstākā Nāciju līgas grupā. Kamēr Latvija cīnās zemākajā D līgā, melnkalnieši ir C līgā.

Latvijas futbola valstsvienība šodien aizvada trešo spēli galvenā trenera Daiņa Kazakeviča vadībā. Spēle Melnkalnē starp abām vienībām bija ieplānota jau šā gada 26. martā, taču Covid-10 pandēmijas dēļ tā nenotika.