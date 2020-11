Latvijas futbola izlase Sanmarīno svin pirmo panākumu šogad

Latvijas futbola izlase trešdien izcīnīja pirmo uzvaru 2020. gadā, izbraukumā ar rezultātu 3:0 (1:0, 2:0) pieveicot Sanmarīno valstsvienību.

Vienības pamatsastāvā pirmo reizi gāja Minhenes "Bayern" sistēmā spēlējošais Daniels Ontužāns, bet debiju izlases ridnās piedzīvoja RFS vienības aizsargs Vladislavs Sorokins un viens no U-21 izlases līderiem Aleksejs Saveļjevs.

Visu pirmo puslaiku praktiski kontrolēja Latvijas izlase, kuras agresivitāte gan nebija vienmērīga. Spēles ievadā bīstamas piespēles veica Daniels Ontužāns, Jānis Ikaunieks un Vladimirs Kamešs, taču līdz labiem sitieniem izlase gan netika. Bīstamās epizodes gan drīz vien kļuva retākas, kas mudināja galveno treneri Daini Kazakeviču pieprasīt no saviem futbolistiem kustīgāku spēli.

Tieši Ikaunieks sagādāja Latvijas izlasei pirmo vārtu guvumu, kad viņš pēc uzvarētas divcīņas bumbu raidīja gar vārtiem, bet to savā cietoksnī nogādāja aizsargs Kristians Brolli.

Puslaika otrajā pusē veiksmīgs Ontužāna izklupiens uzsāka cerīgu uzbrukumu, taču tam atkal nebija noslēguma. Pirmajā puslaikā Latvijas izlasei galu galā 73% no laika bija bumba, bet viesi spēja izpildīt vien trīs sitienus.

Otrā puslaika ievads turpinājās līdzīgā gultnē, lai gan pie pāris iespējām tika Roberts Uldriķis, kura sitieni ar galvu bija neprecīzi. Zināmu "uguntiņu" vienībai sniedza Kaspars Dubra, kurš īsi pēc došanās laukumā pēc stūra sitiena panāca rezultātu 2:0.

Arīdzan citas spēlētāju maiņas sniegumu uzlaboja, vairākās epizodēs izceļoties Andrejam Cigaņikam un Vladislavam Gutkovskim. Tieši Gutkovskis guva komandas trešos vārtus, izmantojot Vladislava Fjodorova nopelnīto 11 metru soda sitienu.

Latvijas izlase šogad Nāciju līgā D trīsreiz bija spēlējusi neizšķirti, bet mājās tā piekāpās Maltas izlasei. Savukārt vienīgajā draudzības spēlē Melnkalnē rezultāts bija 1:1.

Nākamo spēli valstsvienība aizvadīs sestdien, savās mājās "Daugavas" stadionā uzņemot Fēru salu valstsvienību, kas jau triumfējusi UEFA Nāciju līgas D pirmajā grupā.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētāku mača notikumu aprakstu.

Pārbaudes spēle futbolā: Latvija – Sanmarīno

Latvija – Sanmarīno 3:0 (2:0)Vārtu guvēji: Kristians Brolli (32. min., savos vārtos), Kaspars Dubra (71. min.), Vladislavs Gutkovskis (78. min., 11m) – -Brīdinājumi: Elvis Stuglis (16. min.), Krišs Kārkliņš (45+1. min.) – Alesandro Golinuči (44. min.)Noraidījumi: - – -Latvija: Vladislavs Fjodorovs, Mārcis Ošs (Kaspars Dubra, 67. min.), Elvis Stuglis, Vladislavs Sorokins, Aleksejs Saveļjevs, Krišs Kārkliņš (Ritvars Rugins, 61. min.), Vladimirs Kamešs (Dāvis Ikaunieks, 46. min.), Jānis Ikaunieks (Alvis Jaunzems, 61. min.), Daniels Ontužāns (Andrejs Cigaņiks, 61. min.), Roberts Uldriķis (Vladislavs Gutkovskis, 72. min.)

Spēles statistika. Sanmarīno pret Latviju ("uefa.com"):

Spēle noslēgusies. Latvija – Sanmarīno 3:0 (2:0)

90+2. min.Laba Gutkovska un Ikaunieka saspēle, tomēr kuldīdznieks uzbrukuma izskaņā neaizsniedzas līdz bumbai. Vajadzēja būt sitienam...

Kompensācijas laiks otrajā puslaikā būs četras minūtes.

89. min.Saveļjevu veiksmīgi atrod Gutkovskis, tomēr līdz Saveļjeva piespēlei soda laukumā nevienam no izlases futbolistiem nesanāk aizsniegties.

86. min.Cigaņiks spēcīgi triec bumbu tuvējā vārtu "devītniekā", bet laukuma saimnieku vārtsargs glābj.

85. min.D. Ikaunieks ar asprātīgu piespēli soda laukumā atrod Gutkovski, kurš izkaro stūra sitienu. Pēc tā noteikumus, iespējams, pārkāpj pret Stugli, bet svilpe neatskan.

83. min.Pēkšņu sitienu no soda laukuma robežas izpilda Dāvis Ikaunieks, bumbai lidojot pāri vārtiem. Vismaz sitieni otrajā puslaikā bijuši krietni vairāk.

78. min. Latvija – Sanmarīno 3:0. Vārti!!! Gutkovskis pārliecinoši realizē 11 metru soda sitienu, raidot bumbu pašā vārtu stūrī. Vārtsargs sitiena virzienu pat bija uzminējis. Tie ir Gutkovska pirmie vārti izlases sastāvā.

77. min. Latvijas izlase tiek pie 11 metru soda sitiena!Jaunzems knapi, knapi neaizsniedzas līdz bumbai pēc Cigaņika piespēles. Tūlīt pēc tam mājinieku aizsargs lieki pārkāpj noteikumus pret Fjodorovu pašā soda laukuma malā.

73. min.Pēc Fjodorova piespēles Gutkovskis sit bumbu ar galvu tieši gar vārtiem. Izcila pirmā minūte pēc uznākšanas laukumā.

72. min.Vladislavs Gutkovskis nomaina neveiksmīgu spēli aizvadījušo Uldriķi.

71. min. Latvija – Sanmarīno 2:0. Vārti!Kaspars Dubra ļoti pārliecinoši uzvar divcīņu pēc stūra sitiena. Pārliecinošs komandas kapteiņa raidījums ar galvu vārtu stūrī.

67. min.Kapteini Mārci Ošu nomaina šī apsēja cienīgais Kaspars Dubra.

65. min.Cigaņiks pārkāpj noteikumus netālu no soda laukuma. Nevajadzīga iespēja viesiem. Sanmarīno izlase gan to iznieko. Bīstamu pretuzbrukumu uzsāk Latvijas izlase, taču pavirši kļūdās Jaunzems.

62. min.Otrais sitiens ar galvu Uldriķim dažu minūšu laikā. Šis raidījums pēc Sorokina piespēles jau sanāk mazliet bīstamāks.

61. min. Ritvars Rugins, Andrejs Cigaņiks un Alvis Jaunzems nomaina Kārkliņu, Ontužānu un Jāni Ikaunieku.

57. min.Uldriķis nespēj izmantot Ikaunieka sagādātu iespēju sist pa vārtiem. Haoss rodas arī pie Latvijas izlases vārtiem, kur neveikli nospēlē Stuglis.

55. min.Ontužāns ar piespēli gar vārtiem nejauši trāpa pa pārliktni. Sanmarīno laukuma pusē valda apjukums.

52. min.Diezgan blāvs sniegums puslaika ievadā. Uldriķa tehniskais brāķis radīja pat mājiniekiem standartsituāciju. Pagaidām bez sitieniem abas komandas.

Sācies otrais puslaiks!

Spēlētāja maiņa pirms otrā puslaika.Dāvis Ikaunieks nomaina Vladimiru Kamešu. Divas maiņas veic arī laukuma saimnieki.

Pirmā puslaika statistika. Sanmarīno – Latvija ("uefa.com"):

Noslēdzies pirmais puslaiks. Latvija – Sanmarīno 1:0Puslaika izskaņā pēc stūra sitiena vārtiem uzbrūk Uldriķis, bet pirms tam skan tiesneša svilpe. Pārkāpums Latvijas izlasei.

45+1. min.Kārkliņš par atkārtoti agresīvu iesaisti divcīņās sodīts ar dzelteno kartīti.

Pirmā puslaika kompensācijas laiks – trīs minūtes.

44. min.Alesandro Golinuči sodīts par atklātu Uldriķa turēšanu, Latvijas izlasei uzsākot pretuzbrukumu.

39. min.Kārkliņš no vērā ņemamas distances izpilda "tālšāvienu", kas gan Benedetīni problēmas nesagādā.

38. min.Trāpīgs Ontužāna izklupiens ļauj izveidot bīstamu uzbrukumu, kura gaitā divreiz Latvijas izlase raida bumbu soda laukumā, bet pie sitiena netiek.

32. min. Latvija – Sanmarīno 1:0. Vārti!!!Elvis Stuglis ar tālu piespēli meklē Jāni Ikaunieku, kuram soda laukumā jāuzsāk divcīņa ar pretinieku aizsargu. Ikaunieks tajā uzvar, raida piespēli gar vārtiem, kuru pārtver Kristians Brolli. Tiesa, nejauši novirzot bumbu savus vārtos.

30. min.Pirmā pusstunda bez vārtiem. Kamešs individuāli meistarīgi nospēlē, bet tiek nogāzts bez noteikumu pārkāpuma. Šķita, ka, iespējams, šajā epizodē Latvija varēja tikt pie stūra sitiena.

26. min.Laukuma saimnieku vārtsargam ar marli tiek nosieta galva. Paralēli var dzirdēt Kazakeviča norādes kļūt kustīgākiem un dot piespēles uz priekšu, kā tas darīts pirmajās spēles minūtēs.

"Vai Latvija atsūtīja savu basketbola izlasi? Šie puiši ir divus metrus gari," raksta Sanmarīno izlases līdzjutējs savā profilā. https://twitter.com/SanMarino_FA/status/1326572044910202882

23. min.Roberts Uldriķis, tiecoties pēc bumbas, trāpa ar celi pa vārtsarga Benedetīni galvu. Tiesneši no Itālijas lemj uzbrucēju nesodīt.

22. min.Sanmarīno atkal vairākas minūtes iespiesta savā laukuma pusē, bet Latvijas izlasei pāris labas ieceres aprāvusi piespēļu tehnika.

16. min.Fjodorovs lieki aizraujas ar individuālu spēli pie sava soda laukuma. Sanmarīno tiek pie stūra sitiena, pēc kura Ozolam jādodas izgājienā, lai mājinieku futbolists nevarētu sitienu ar galvu pielabot no pāris metriem. Relatīvi bīstama epizode pie Lavijas vārtiem.

15. min.Elvis Stuglis kļūdās piespēlē, bet pēc tam pretuzbrukumu aprauj ar neveiklu noteikumu pārkāpumu. Dzeltenā kartīte.

12. min.Kamešs ar Saveļjevu izspēlē "sieniņu", kas ļauj iekļūt soda laukumā. Tur vienubrīd atrodas pat seši Latvijas futbolisti, bet līdz sitienam netiekam. Iespējams, pagaidām spēlētāji cenšas pārlieku daudz izdarīt piespēles.

9. min.Ontužāns izpilda bīstamu piespēli gar vārtiem, kuru horizontālā lēcienā pārtver mājinieku vārtsargs. Bumba gan atlec Kamešam, kurš cenšas bumbu atstāt pa sitienam kādam komandas biedram. Piespēle nesasniedz adresātu.

7. min.Kamešs palīdz izkārtot Ikauniekam sitienu no asa leņķa. Pirmais sitiens viesu izpildījumā. Pagaidām Latvijas izlase pārliecinoši kontrolē spēli.

5. min.Divi stūra sitieni noslēdzas pa kādam futbolistam pieskaroties bumbai ar galvu, bet bez īsta sitiena pa vārtiem.

4. min. Oša aktivitāte pēc auta ļauj tikt Latvijas izlasei pie pirmā stūra sitiena. Pāris minūtes iepriekš Sanmarīno gan neveiksmīgi izpildīja pirmo standartsituāciju.

Spēle sākusies! Īsi pirms svilpes Kazakevičs atgādina komandai norunu uzsākt spēli, kā norunāts.

Kapteiņa apsējs ticis Mārcis Ošam. Bija plānots, ka šajā sabraukumā noritēs šī amata vēlēšanas, bet Dainim Kazakevičam nešķita godīgi to darīt bez Pāvela Šteinbora klātbūtnes.

Izlases dodas laukumā tukšajā, bet ar 6664 skatītāju vietām aprīkotajā Sanmarīno stadionā.

https://twitter.com/h_side/status/1326558583362908160

Interesanti gan, ka jau šodien pamatsastāvā Jānis Ikaunieks. Iespējams, ka UEFA Nāciju līgas spēlēm tiek taupīts vēl oktobrī ar Covid-19 saslimušais Kaspars Dubra.

Paredzams bija, ka atpūta šodien tiks dota nupat Latvijas kausu izcīnījušajiem FK "Liepāja" futbolistiem, starp kuriem Mārtiņš Ķigurs un Raivis Jurkovskis jau iejutušies Kazakeviča vadītajā komandā. https://twitter.com/kajbumba/status/1326559668089524230

Starp pussargiem jāizceļ Itālijas trešajā augstākajā līgā spēlējošā Alekseja Saveļjeva debija, Vladimira Kameša "ielēkšana" vienpadsmitniekā uzreiz pēc atgriešanās izlases rindās, kā arī Minhenes "Bayern" audzēkņa Daniela Ontužāna debija pamatsastāvā.

Pamatsastāvā novērojamas vairākas interesanta izmaiņas. Bija sagaidāms, ka vārtos varētu doties Roberts Ozols, kuram jāaizstāj savainotais Pāvels Šteinbors. Viņa komandas biedrs no "Riga" FC komandas Vladislavs Fjodorovs šodien spēlēs aizsardzībā, kur viņš darbojas arī klubā. Savukārt kreisajā aizsardzības malā izlases rindās debitēs RFS pārstāvis Vladislavs Sorokins.

https://twitter.com/kajbumba/status/1326552118153543682/photo/1

Reiz izlases galvenais treneris Garijs Džonsons no amata atkāpās tieši pēc neizšķirta 1:1 Rīgā pret Sanmarīno izlasi. Tas pretiniekiem bija pirmais izcīnītais punkts viesos. Kopumā šīs dienas pretinieki izcīnījuši tikai vienu uzvaru un sešus neizšķirtus, no kuriem viens bijis arī pret kaimiņiem no Igaunijas.

Lai gan šogad Latvijas futbola valstsvienība pāris reizes jau sarūgtinājusi, spēlējot ar nomināli vājākiem pretiniekiem, šovakar uzvaras trūkumu skaidrot būtu visgrūtāk. Respektīvi, futbolisti viesojas pie absolūti pēdējās vietas īpašnieces FIFA rangā – Sanmarīno izlases.