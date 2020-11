Latvijas futbola izlases katastrofa turpinās - Nāciju līgā joprojām bez uzvarām

Latvijas futbola izlase sestdien, 14. novembrī, UEFA Nāciju līgas D pirmās grupas spēlē savā laukumā cīnījās neizšķirti 1:1 (0:0) ar Fēru salu valstsvienību, tādējādi turnīrā joprojām cīnoties bez uzvarām.

Latvijas izlase Nāciju līgā divu sezonu gaitā nav guvusi nevienu uzvaru. Pirmajā sezonā sešās spēlēs Latvijai bija četri neizšķirti un divi zaudējumi, bet šajā sezonā piecās spēlēs ir četri neizšķirti un viens zaudējums.

Latvijas izlasei vienīgos vārtus spēles 59. minūtē guva Vladimirs Kamešs, kurš labā situācijā nonāca pēc standartsituācijas izspēles. Līdzīgi kā abu komandu savstarpējā spēlē Fēru salās, arī šoreiz pretinieki ātri vārtus atguva jau pēc nepilnas minūtes - pēc centrējuma Gunnars Vatnhamars gaisa dueļi apspēlēja Kasparu Dubru un ar sitienu ar galvu pārspēja Latvijas izlases vārtsargu Robertu Ozolu.

Latvijas izlasei šajā Nāciju līgas turnīrā vēl atlikusi spēle viesos pret Andoru (17. novembrī), kas sestdien ar 1:3 zaudēja Maltai. Līdz ar to pirms pēdējās kārtas spēlēm Latvija nevar pakāpties augstāk par trešo vietu D līgas pirmajā grupā.

Latvija - Fēru salas 1:1 (0:0)Vārtu guvēji: Vladimirs Kamešs (59. min) - Gunnars Vatnhamars (60. min.)Brīdinājumi: Mārtinš Ķigurs (77. min.), Daniels Ontužāns (88. min.) - Viljormurs Davidsens (58. min.)Noraidījumi: - - -Latvijas izlases sastāvs: 12 Roberts Ozols; 4 Kaspars Dubra, 6 Antonijs Černomordijs (C), 11 Roberts Savaļnieks, 13 Raivis Andris Jurkovskis; 8 Ritvars Rugins (15 Aleksejs Saveļjevs, 61. min.), 21 Krišs Kārkliņš, 7 Vladimirs Kamešs (2 Daniels Ontužāns, 61. min.), 10 Jānis Ikaunieks (16 Alvis Jaunzems, 90+1 min.), 14 Andrejs Cigaņiks (19 Mārtiņš Ķigurs, 71. min.), 22 Vladislavs Gutkovskis

Portāla Delfi partnera SofaScore vērtējumā labākais Latvijas izlases rindās bijis Gutkovskis.

Spēle noslēgusies

Latvijai maiņa - Ikaunieka vietā nāk Alvis Jaunzems.

Kompensācijas laiks tikai 2 minūtes.

Ontužāns atzīmējas Latvijas izlases rindās. Ar brīdinājumu par bīstamu izklupienu.

Fēru izlases rindās laukumā nāk Jakobsens. Futbolists, kurš šogad spēlējis arī Fēru handbola izlases sastāvā. Unikāls gadījums.

Savaļnieks bloķē bīstamu piespēli soda laukumā.

Fēru salām stūra sitiens. Šoreiz uz tālo stabu, Ozols izgājienā nospēlē droši

77. min. Brīdinājumu saņem uz maiņu iznākušais Ķigurs

Fēru salas spēlē kratīvi. Rāda, ka autu metīs tālu soda laukumā, bet izmet tuvējam un seko centrējums. Latvijai izdodas atvairīt šo uzbrukumu

71. min. Latvijai maiņaCigaņika vietā laukumā nāk Ķigurs

Bumba atleca pie Gutkovska, kurš labā pozīcijā uzsit virsū vārtsargam.

Fēru salas uzbrūk arvien aktīvāk. Ozolam un aizsargiem daudz darba.

61. min. Latvijai divas maiņas - Rugina vietā nāk Saveļjevs, bet Kamešu nomaina Ontužāns.

60. min. Latvija - Fēru salas 1:1Pēc centrējuma soda laukumā gaisa dueli zaudē Dubra un Vatnhamars ar galvu ir precīzs. Diezgan neveiksmīgi nospēlēja Ozols, jo bija izgājis no vārtiem un vārtos ielidoja "balodītis" (sitiens nebija spēcīgs, bet ar lielu trajektoriju)

58. min. Brīdinājums Fēru salu rindās - plāksterisaņem Natestāds..

59. min. Latvija - Fēru salas 1:0Labs standarts Latvijai. Centrējums tiek pagarināts un Kamešs raida bumbu tuvējā stūrī

57. min. Fēru salām stūra sitiens. Augsti izlec Natestāds,ar galvu sit pāri vārtiem.

Fēru salas atkal labi izpilda standartus. Centrējums, ar galvu bumba tiek virzīta tuvāk vārtiem. Latvijas izlasei izdodas sist bumbu tālāk no sava soda laukuma.

Cigaņiks paliek guļam soda laukumā. Pēc centrējuma, visticamāk, viņam kāds uzkāpa uz kājas. Sāpīgi, bet Latvijas futbolists turpina spēli.

49. min. Pēc Latvijas stūra sitiena Ikaunieks ar galvu pagarina piespēli, bet Kamešs netrāpa labi pa bumbu.

Fēru salu futbolistiem divreiz savā soda laukumā "noraujas" sitieni pa bumbu. Latvija labumu no tā nespēj gūt.

1. puslaika statistika

Portāla Delfi partneru SofaScore vērtējumā 1. puslaikā labākais bijis Savaļnieks

Latvija - Fēru salas 0:0. Noslēdzies 1. puslaiks

Fēru salām līdz šim vairāk momentu, Latvijai tikai viena, bet ļoti laba iespēja.Arī puslaika izskaņā Ozolam nākas tvert ne visai spēcīgu sitienu. Šoreiz paveicās tāpēc, ka Fēru futbolistam nepadevās sitiens, bet pozīcija bija pietiekami laba.

Fēru salu futbolisti taktiski interesanti izpilda stūra sitienus, "aplidojot" vārtsargu. Seko sitiens tuvējā stūrī, Savaļnieks izsit no līnijas bumbu.

Gutkovski divcīņā iegrūž mugurā un viņš neveiksmīgi nokrīt uz pleca. Viņš spēli turpina, bet sāpju grimase sejā ir.

36. min. Fēru salu centrējums un netraucēti sit Vatnhamers. Par laimi, garām vārtiem, jo Ozolam būtu grūti glābt vārtus.

33. min. Laba iespēja Latvijai!Ikaunieks pacīnās par bumbu pie līnijas, Jurkovskis sit pa vārtiem - bumba no staba atlec pa Fēru vārtsarga muguru. Talkā nāk viesu kapteinis, kurš izsit bumbu no līnijas!

Netālu no laukuma vidus pārkāpums no Černomordija. Seko centrējums Latvijas soda laukumā, tad vēl viens. Pagaidām "otrajā stāvā" dominē Latvija, bet pārāk daudz pārkāpjam noteikumus. Līdz ar to neizdodas veidot savus uzbrukumus.

Tradicionāli pirms spēles izveidota ierastās spēles jaunākā versija. Cik no punktiem piepildīsies?

Fēru salām stūra sitiens. Liela burzma soda laukumā, bet - par laimi mājiniekiem - Fēru salām pagalam neveiksmīgs stūra sitiens.

15. min. Černomordijs pārkāpj noteikumus un atkal standarts Fēru salām. Teicams sitiens, Ozols izvelk bumbu no apakšējā stūra.

Gutkovskim laba situācija soda laukumā, piespēle gar vārtiem, bet trūkst papildspēku

9. min. Kārkliņš nospēlēja ar roku, dodot pretiniekiem standartsituāciju. Piespēle soda laukumā, bet tur visu kontrolē Latvijas izlase.

Dainis Kazakevičs pirms spēles neslēpa, ka lielākās bažas rada tieši Covid-19 gadījumi un tobrīd vēl neskaidrības par vairākiem spēlētājiem. Par laimi, slimība nav izpeltusies plašāk un sastāvs ir tuvu optimālajamhttps://www.delfi.lv/sports/news/latvijas-futbols/video/kazakevics-ar-satraukumu-gaidam-tuvako-testu-rezultatus.d?id=52660901

Pirmās piecas minūtes Latvijas izlase vairāk kontrolē bumbu. Pagaidām gan tikai saspēle, bez momentiem.

Šodien viena spēle Nāciju līgas D līgas pirmajā grupā jau notikusi - Malta ar 3:1 pieveica Andoru, lai gan andorieši pirmie guva vārtus.

Pirms dažām dienām Lavijas izlase viesos Sanmarīno beidzot tika pie pirmā panākuma Daiņa Kazakeviča vadībā. Patīkami, ka izlase guva trīs vārtus, bet skumdina fakts, ka atkal neviens gols netika gūts, kā saka, no spēles.https://www.delfi.lv/sports/news/latvijas-futbols/zinas/latvijas-futbola-izlase-sanmarino-svin-pirmo-panakumu-sogad.d?id=52653413

Latvija - Fēru salas. Spēle sākusies

Diemžēl, Latvijas izlases sastāvu ietekmē Covid-19. Gan spēlētāju, gan treneru sastāvu.https://www.delfi.lv/sports/news/latvijas-futbols/zinas/latvijas-futbola-izlase-viens-speletajs-saslimis-ar-covid-19-diviem-apsaubami-testa-rezultati.d?id=52659443

Latvijas futbola izlase šovakar centīsies tikt pie savas pirmās uzvaras 2020. gada Nāciju līgā un otrās uzvaras pēc kārtas. Lai to izdarītu, savā laukumā stadionā "Daugava" jāpieveic D līgas pirmās grupas līdere - Fēru salas.