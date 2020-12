LFF DK noraida 'Riga' iesniegumu par pārcelto spēli uz RTU stadionu

Latvijas Futbola federācijas (LFF) Disciplinārlietu komiteja (DK) noraidījusi "Riga" iesniegumu par RFS lēmumu pārcelt spēli uz citu stadionu, informē LFF.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sezonas noslēdzošajam Rīgas derbijam 26. novembrī bija jānotiek "Arkādija" stadionā, taču spēles priekšvakarā duelis tika pārcelts uz RTU stadionu.

LFF DK, iepazīstoties ar 5. decembra "Riga" iesniegumu, konstatē, ka "Riga" ieskatā RFS ir pārkāpusi "Optibet" virslīgas čempionāta reglamenta 4.4.punktu, kas nosaka, ka gadījumā, ja kārtējo čempionāta spēli ir plānots aizvadīt citā stadionā nekā norādīts kluba iesniegtajos licencēšanas dokumentos un čempionāta pieteikumā, klubam, kas ir atbildīgs par laukuma saimnieku komandu, ne vēlāk kā septiņas dienas pirms spēles jāpaziņo LFF Sacensību nodaļai, LFV un pretiniekam stadions, kurā notiks kārtējā spēle.

RFS iespējamais reglamenta pārkāpums no "Riga" puses tiek pamatots ar to, ka RFS tikai 25. novembrī paziņoja "Riga" par to, ka 26. novembra spēles stadions tiek mainīts no "Arkādija" stadiona uz RTU stadionu.

LFF DK, ņemot vērā to, ka tikai 24. novembrī tika pieņemts LFF valdes lēmums par virslīgas čempionāta turpināšanu, nekonstatē minētajās RFS darbībās tiešu LFF Disciplinārā reglamenta pārkāpumu, par ko būtu piemērojams kāds no Disciplinārajā reglamentā paredzētajiem disciplinārsodiem.

LFF DK vienbalsīgi nolēmusi noraidīt "Riga" iesniegumu.

Tāpat LFF DK, iepazīstoties ar 7. decembra futbola skolas "Metta" iesniegumu, konstatēja, ka "Dinamo Rīga" nav izpildījis 17. novembra LFF Spēlētāju statusa un pāreju komisijas (LFF SSPK) lēmumu attiecībā uz pārmaksātās spēlētāju trenēšanas un kompensācijas summas atmaksu "Metta".

Ņemot vērā minēto, DK vienbalsīgi nolēmusi "Dinamo Rīga" noteikto termiņu – 28. decembri – minētā LFF SSPK lēmuma izpildei un saistību pret "Metta" nokārtošanai.